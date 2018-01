Piden la repetición del juicio por el crimen de Porto Cristo

El abogado defensor de Arnau M.N., condenado a 20 años y medio de prisión por asesinato y tenencia ilícita de armas por matar de dos tiros a Ángel Abad en su bar de Porto Cristo el pasado 24 de junio de 2014, solicitó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que se repita de nuevo el juicio y que se anule el veredicto y el procedimiento.

El letrado, en su recurso de apelación, planteó ocho motivos para que se absuelva a su representado o bien se le rebaje le pena de prisión y la indemnización al considerar que se vulneraron sus derechos de defensa, no se motivó el veredicto y no se le apreció la atenuante de reparación del daño. La fiscal y la acusación particular se opusieron y pidieron que se confirme la condena de 20 años.