Coll de Síller, zona de alto riesgo

Un enclave en permanente peligro de incendio. Los fuegos se repiten reiteradamente en este punto de la Serra de tramuntana, situado entre Cala Sant Vicenç y el Port de Pollença. Al menos cuatro siniestros se han registrado en este lugar en los últimos 23 años. La vegetación de carrizo, su pronunciado desnivel y la extrema proximidad a varias urbanizaciones sin ningún cortafuegos lo convierten en un polvorín.

Una pronunciada ladera de carrizo por la que se cuelan fuertes rachas de viento y donde las urbanizaciones están al lado de la vegetación sin solución de continuidad convierten los incendios en el Coll de Síller en un polvorín. Los fuegos son muy frecuentes, plantean serias dificultades para la extinción y un peligro inminente para los residentes en las viviendas colindantes.

El enésimo fuego, registrado la noche del miércoles, alcanzó una virulencia mucho mayor de la habitual. La tormenta Bruno registró rachas de hasta 75 kilómetros por hora e hizo avanzar el fuego a toda velocidad ladera abajo hasta quedarse a unos pocos metros de las primeras viviendas. Solo un brusco cambio de la dirección del viento, unido a los ingentes esfuerzos de los servicios de extinción, evitaron un desastre.

"Es un comportamiento reiterado", subrayó ayer Luis Berbiela, jefe del servicio de Gestión Forestal de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern. Este experto resaltó la celeridad en la que se propaga en esta localización . "El viento recorre la falda longitudinalmente y el fuego alcanza mucha intensidad y velocidad", explicó. El carrizo se convierte en un perfecto combustible.

"Se crea un ambiente de fuego. El humo arrastra pavesas y, por medio de la convección, las levanta y las deposita para arder. Es muy peligroso de apagar", recalcó. Según Berbiela, el principal problema que plantean estos incendios sucesivos en la zona es que "no permiten que se regenere el banco de semillas. El Port de Pollença podría ser como Formentor", abunda.

El pinar ha sido sustituido por el matorral. Pero incluso este está en peligro de desaparecer por culpa de la erosión. "Se ha producido una pérdida de suelo y cada vez hay más roca", indicó.

El otro gran factor de riesgo que confluye en el Coll de Síller es la proximidad de las urbanizaciones a la vegetación. No hay un cortafuegos ni barreras que separen a unas de otra. "Existe un gran peligro porque no se aplican medidas de autoprotección. A una persona que sube en un coche no se le ocurre que no haya cinturón de seguridad, al que va al teatro no va si no hay salida de emergencia y en un garaje nadie piensa que no haya extintores. Pues en esto es igual", insistió.

Berbiela hizo hincapié en que "la seguridad no es delegable" y no se debe dejar en manos solo de los servicios de rescate. "No es admisible dar licencias de casas en zonas de peligro extremo de riesgo de incendio forestal como esta. La cédula de habitabilidad tiene que garantizar que es segura", aseveró.

Mientras, como posibles soluciones a estos fuegos cíclicos, el jefe de servicio de Gestión Forestal del Govern propone para estos terrenos susceptibles de fuego darle un uso agrícola. "La utilización del terreno ayuda a la prevención. Además que se consumen los productos de la tierra, se genera discontinuidad en el suelo y facilita la extinción en caso de incendios".

Luis Berbiela resumió los problemas del Coll de Síller, y de otros terrenos conflictivos similares, en dos frases. "Hay que frenar el avance del desierto como sea y hay que evitar riesgos como sea".

Por su parte, el alcalde de Pollença e histórico dirigente del Grup d'Ornitologia Balear (GOB), Miquel Àngel March, presenció el peligroso incendio en su municipio en esa doble vertiente.

"Hace solo dos días antes del incendio estuve en el Coll de Síller y hablaba con expertos del Ibanat para habilitar un terreno e instalar allí un depósito para apagar el fuego", recordó.

De hecho, una de las primeras medidas que se adoptó fue vaciar el otro depósito de agua instalado en la zona para apagar las llamas y refrescar el terreno para frenar el avance del fuego.

Medidas de autoprotección



March coincidió con Berbiela en la necesidad de que los residentes adopten medidas de autoprotección. "Han de disponer de sistema de riego con mangueras adaptadas para incendios. También han de evitar que se acumulen hierbas secas junto a las casas".

El alcalde de Pollença resaltó que se encuentra pendiente del informe de los Agentes de Medio Ambiente y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. "En principio se hablaba que la causa del incendio podría ser la chispa de un cable de media tensión. Una vez que esté concluido estudiaremos personarnos en una actuación judicial y pedir responsabilidad a la compañía eléctrica", puntualizó.

Mientras, el profesor de Geografía de la UIB y miembro del GOB Macià Blázquez abogó ayer por la recuperación de las actividades agrarias y forestales como medida de prevención de futuros incendios en el Coll de Síller. "Hay que aprovechar la biomasa forestal. Ahora los fuegos solo los para el mar", resaltó.

En este sentido, Blázquez apuntó al abandono de actividades agrícolas como una de las causas de los sucesivos fuegos y a la proliferación de cabras. "Son un peligro, porque acaban con especies endémicas. Habría que darles un uso ganadero", señaló.