Extinguido el incendio de Pollença tras arrasar 80 hectáreas en 20 horas

Los servicios de emergencias que trabajan en la zona han dado por completamente por extinguido el incendio de Pollença a las seis de la tarde, tras más de veinte horas de llamas que han arrasado 80 hectáreas de carrizo y algo de arbolado en el Coll de Síller y los alrededores y obligado a desalojar por precaución sesenta casas, cuyos ocupantes pudieron regresar a sus viviendas sanos y salvos de madrugada.



Pasadas las horas, la hipótesis inicial como causa del incendio cobra fuerza: el cortocircuito que se podrujo en un antiguo contador de Gesa cercano al Coll de Síller, sumado al viento fuerte y seco y la escasa humedad de la noche.



El impresionante incendio que se produjo a última hora de ayer miércoles en el Port de Pollença se consideba controlado por el Institut Balear de la Natura (Ibanat) desde primera hora de la mañana, al empezar a amainar el fuerte viento que sopló durante toda la noche. La Xarxa Forestal de les Illes Balears informó a primera hora que continuaba mejorando la evolución de la extinción tras disminuir el viento en la zona, ya que era el principal alentador del fuego. El Ibanat, por su parte, remarcaba que el incendio seguía activo, que había quemado casi 80 hectáreas del Coll de Síller y alrededores, sobre todo carrizo y algunos pinares, y que no ha afectaba a ninguna vivienda de la zona.



A las 8:30 horas, el Ibanat informó que el incendio pasaba de ser de Nivel 1 a Nivel 0, a las 11:45 se ha dado como estable y a las 12:55 se ha confirmado que se declaraba controlado el fuego.



El Nivel 0 se asocia a aquellos incendios que se pueden controlar con los medios de extinción previstos y que no suponen ningún peligro para la gente o para los bienes ni en su evolución más desfavorable. El hecho de estar controlado garantiza que el incendio ya no iba a avanzar más.



Según informó el Ibanat, existían dos flancos en el incendio. El primero estuvo prácticamente controlado todo el tiempo. El segundo afectó a una ladera orientada hacia Cala Carbó en forma de lengua de fuego de 500 metros lineales. Las esperanzas de este segundo foco estaban puestas en la zona rocosa que abunda en ese lugar y los efectivos confiaban en que acabase apagándose al llegar a las rocas.





Los vecinos, sanos y salvos

