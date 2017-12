Un hombre muere ahogado mientras practicaba windsurf en Alcúdia

Un hombre de 47 años ha fallecido esta mañana tras ahogarse en el mar mientras realizaba windsurf en la zona de Es Barcarès, en Alcúdia. El 112 de les Illes Balears ha confirmado su muerte este mediodía, después de que esta mañana se encontrara el cuerpo del fallecido flotando en el agua y llamando la atención de dos transeúntes en la zona, que llevaron el cuerpo a la orilla.



El perjudicado ha sido rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria. Acto seguido, tanto los testigos como policías locales de Alcúdia que se han personado en el lugar han empezado a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Poco después, se han sumado el personal sanitario del 061 y el médico de la zona, que han tratado de remontar sus constantes vitales. Pese a los esfuerzos por reanimar al afectado, no ha sido posible recuperarle y finalmente han confirmado el fallecimiento. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar su vida tras intentar la reanimación.



El windsurfista aprovechó las extremas condiciones que está dejando el temporal "Bruno", con vientos de más de 100 kilómetros por hora y olas de gran envergadura. Es Barcarès es un punto habitual para la prática del windsurf y el kitesurf, por los bajos fondos, la amplitud de la bahía y su exposición a los vientos de Norte. También se trata de una playa con muy pocos bañista. Junto a Can Pastilla, es la playa que más aficionados al windsurf reúne.



Las condiciones para navegar en windsurf hoy en la bahía de Pollença eran realmente difíciles, incluso para un experto muy bien equipado. Imposible hacerlo en kitesurf. Entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde las rachas de viento se han movido entre los 41 y los 63 kilómetros por hora y las olas han alcanzado el metro y medio. En el momento del accidente el viento soplaba con fuerza del Noroeste, el cielo estaba nublado y las temperaturas oscilaban entre los 13 y los 14 grados.





