Ingresa en prisión por no pagar 700 euros a la víctima de una agresión

La Audiencia Provincial de Palma ha decidido que un joven debe ingresar en prisión por no haber indemnizado a la víctima de una agresión. El acusado, con antecedentes por hechos violentos, fue condenado a tres meses de cárcel y a abonar 700 euros al perjudicado por un delito de lesiones. El tribunal considera que no se le debe suspender la pena al no haber reparado el daño causado, requisito para acogerse a este beneficio.

El procesado fue declarado autor de un delito de lesiones en mayo pasado por una agresión cometida justo un año antes. La sentencia le impuso una pena mínima de tres meses de cárcel. Además, el fallo le obligaba a indemnizar con 700 euros a la persona a la que agredió por las heridas causadas.

El joven pidió que se suspendiera el cumplimiento de la condena para evitar su encarcelamiento, como es habitual cuando las penas son inferiores a dos años de reclusión.

Lo hizo sin haber depositado ninguna cantidad para resarcir al perjudicado, por lo que el juzgado de lo penal número 8, encargado de ejecutar las sentencias, le denegó la suspensión y consideró que debía ingresar en prisión para cumplir la condena.

El condenado recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, ofreciéndose a abonar 100 euros mensuales para la víctima. Sin embargo, el tribunal de la sección segunda ha desestimado su petición.

Los magistrados valoran que han pasado tres meses desde que se le requirió para que abonara la indemnización, sin que haya pagado nada en este tiempo. En un auto, recuerdan además que la reparación del daño causado "es un requisito fundamental para la concesión del beneficio de la suspensión de la condena, pues pone de manifiesto que se asume la responsabilidad por el hecho y se realiza un esfuerzo para resarcir a la víctima".

La resolución judicial recuerda también que el condenado tiene en su haber un importante historial delictivo. En 2009 fue condenado por lesiones, en 2010 por un delito contra la seguridad del tráfico y en 2012 y 2016 fue sentenciado por sendos casos de violencia en el ámbito familiar. "Se trata de una reiteración de hechos violentos que unidos a la no reparación del daño hacen que no sea adecuado en el presente caso conceder el beneficio solicitado".