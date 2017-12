Odisea en el aeropuerto

El paso de las tormentas por el centro de Europa provocó decenas de cancelaciones de vuelos el domingo que atraparon a cientos de mallorquines que se disponían a regresar a Mallorca tras pasar unos días de vacaciones en países como Holanda y Alemania. Para muchos de ellos fue el principio de una odisea que se prolongó varios días, en la que tuvieron que hacer frente a gastos extra de hotel, comida e incluso nuevos billetes.

Es el caso de Francisco, un mallorquín que se disponía a regresar a la isla en un vuelo de Ryanair desde Fráncfort el domingo a las once de la mañana tras recorrer varias ciudades alemanas. "El avión llegó con retraso, y cuando se disponía a salir nos pilló de lleno la tormenta", explica. El pasaje permaneció esperando en el interior del avión hasta las siete de la tarde, hasta que finalmente el vuelo fue cancelado. "Durante todas estas horas no nos dieron nada de comer ni beber. Si querías un agua tenías que pagarla", continúa Francisco. "Había muchos niños pequeños y los bocadillos se acabaron enseguida". Finalmente fueron trasladados a un hotel, pero no les dieron de cenar.

Ayer, sobre las doce del mediodía, Francisco y su familia volvían a estar en el aeropuerto de Fráncfort. "Llevamos tres horas haciendo cola para que nos digan qué opciones tenemos. Hay gente que se ha ido a Barcelona en autobús". Finalmente les informaron de que el grupo, formado por unos 60 mallorquines, podría volver el próximo miércoles.

Otro de los afectados fue el diputado socialista Andreu Alcover, que debía haber volado de regreso a Mallorca desde Dusseldorf el dominco a las cinco menos diez de la tarde. Tras esperar cinco horas en el aeropuerto, su vuelo se anuló, por lo que el político y su mujer tuvieron que volver al hotel. Ayer viajaron en tren a Colonia para desde allí volar a Hamburgo y finalmente coger un vuelo desde allí a Palma. "El problema es que el vuelo de Colonia ha salido con retraso", contaba Alcover, "vamos con el tiempo justo y hay que cambiar de terminal. Nos tocará correr". Finalmente llegaron a tiempo para tomar el vuelo.