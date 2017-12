La madre de Malén Ortiz: "Son 1.400 días de angustia. Quiero saber quién me robó a mi niña"

Medio centenar de personas ha arropado esta tarde a Natalia Rodríguez, la madre de Malén Ortiz, en el cuarto aniversario de la desaparición de su hija. En una concentración celebrada en el pinar de Santa Ponça, Rodríguez ha reclamado "justicia" y que se aclare qué le paso a la adolescente.

"Hoy me faltan las palabras y me sobran las emociones. Son ya 1.400 días de angustia", ha asegurado Rodríguez ante un cartel con el rostro de su hija, de la que no se tienen noticias desde que el 2 de diciembre de 2013 se apeó de un autobús en la zona de Magaluf. "Queremos saber qué le ocurrió, cómo está", ha clamado con la voz quebrada y abrazada a su madre.

La mujer ha explicado que la investigación de la Guardia Civil continúa bajo secreto de sumario y no tiene constancia de ninguna novedad. "Que se siga buscando, que se siga investigando. Quiero saber quién me robó a mi niña", ha sentenciado.