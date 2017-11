Juzgan a un colaborador de ´La Eva´ por narcotráfico

La Audiencia de Palma ha juzgado hoy a un joven por presuntamente traficar con cocaína en la isla y colaborar con la matriarca de Son Banya, 'La Eva', investigada en otro procedimiento por distribuir estupefacientes en el poblado.

El encausado, español de 30 años, ha explicado que conoce a 'La Eva' porque es la prima de su expareja, pero ha negado haberla acompañado en coche por temas de drogas. El joven ha negado dedicarse al narcotráfico. Según su versión, era consumidor habitual de cocaína y se encargaba de comprar la droga a un muchacho marroquí para luego tomarla de forma conjunta con un hermano y un primo en un domicilio en Andratx a mediados de 2016. Ha recalcado que no distribuía los estupefacientes entre terceras personas.

Mientras, un segundo sospechoso, el joven marroquí de 28 años, ha confesado los hechos y ha aceptado ante el tribunal de la sección segunda una pena de cuatro años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública, la misma condena que solicita el ministerio fiscal para el primer imputado. Este segundo acusado, que permanece encarcelado, ha alcanzado un acuerdo con el fiscal. El muchacho ha relatado que proveía de cocaína al primero. "Muchas veces le he entregado droga", ha admitido. Según su versión, solo facilitaba cocaína a este joven español. Así, el pasado 21 de junio de 2016 ha confirmado que le dio 50 gramos "como muestra de una partida mayor" en el aparcamiento de un centro comercial de Palma. "Ese día yo recibí 2.200 euros", ha detallado en relación a la entrega de la cocaína. Luego, la Guardia Civil interceptó esta sustancia cuando el primer sospechoso regresaba en coche a Andratx.

"Yo no tenía contacto con sus clientes", ha apuntado en relación al otro encausado. El joven de origen marroquí también ha recordado que en una ocasión fue a una finca cercana a Inca con el muchacho español, su hermano y 'La Eva'. "Creo que le llevé un kilo y él me pagó 44.000 euros", ha manifestado ante la sala. La Guardia Civil le intervino en su domicilio en Can Picafort y en un ciclomotor más de 600 gramos de cocaína, bellotas de hachís, básculas de precisión, una pistola simulada, otros útiles y más de 11.000 euros.

El juicio ha quedado visto para sentencia hoy al mediodía. El primer acusado, en el turno de la última palabra, ha destacado que lo que había declarado su compinche era "falso". Su abogado defensor ha solicitado la libre absolución alegando que se trataba de consumo compartido entre los tres familiares antes de las fiestas de Andratx y que no se había puesto en peligro la salud pública.