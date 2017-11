"La madre podría haber pensado que su hijo dejaba de sufrir"

"La madre que mató a su hijo y se suicidó podría haber cometido un suicidio ampliado por compasión. Podría haber pensado que el menor, por el trastorno psíquico que padecía, dejaba así de sufrir y ella también". Esta es la hipótesis más probable que encontró ayer la psicóloga Adelina Sastre, coordinadora de investigación, prevención y asistencia a la conducta suicida del Colegio Oficial de Psicólogos de Balears (COPIB), para explicar los trágicos hechos ocurridos la tarde del viernes en un domicilio de la calle Gabriel Maura de Palma.

La facultativa insistió en que para acotar una explicación más precisa sobre este caso habría que realizar una autopsia psicológica. "Habría que investigar la conducta de la madre los días, semanas y meses anteriores. Aunque nunca podremos saber a ciencia cierta por qué ha ocurrido" recalcó.

Adelina Sastre también hizo hincapié en que la principal motivación de un suicida es dejar de sufrir. "Esta persona tiene lo que se denomina visión en túnel. Si ella piensa que la mejor solución es el suicidio también se lo puede aplicar a su hijo", abundó.

De acuerdo con esta especialista, en el 90% de los suicidios subyace un trastorno mental. El 10% restante responderían a crisis vitales o existenciales.

"El suicidio ampliado no ocurre a menudo. No hay estadísticas", resaltó. También las motivaciones son muy diversas. "Hay casos que pueden estar movidos por el deseo de venganza. Piensan "ya que yo me voy, hago daño a alguien", insistió.

Pese a la ingente cantidad de factores que derivan en un suicidio, hay algunas líneas generales que definen la mente de un suicida. "Aplican lo que consideran una solución definitiva a un problema temporal que creen que ya no pueden afrontar. Esta concepción de la vida es fruto de esa visión en túnel", explicó.

Adelina Sastre subraya que el suicida solo ve un único camino. "Para un problema temporal puede haber muchas soluciones. Siempre se pueden buscar otros caminos", precisó.