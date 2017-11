Aparatoso vuelco de un coche en la rotonda de Son Ferrol

Un coche ha sufrido esta mañana un aparatoso vuelco al adentrarse en la rotonda de Son Ferriol, a la altura de la carretera vieja de Sineu. El conductor ha podido salir por sus propios medios y ha resultado ileso. No obstante, el accidente ha producido retenciones de tráfico.

El siniestro ha tenido lugar sobre las once de la mañana. Un turismo se ha introducido en la rotonda a gran velocidad y, al trazar la curva, ha volcado. Por fortuna, el conductor ha salido indemne del lance. Los testigos presenciales han dado aviso a los servicios de emergencia.

En un principio, los bomberos de Palma se han activado en el parque de Son Malferit,situado a pocos metros, pero no se han vis to obligados a intervenir, ya que no han tenido que excarcelar al único ocupante, Este salió del habitáculo por sus propios medios. También se han movilizado agentes de la Policía Local de Palma para regular el tráfico y esclarecer cómo se produjo el accidente.