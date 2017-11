Localizado en buen estado el menor desaparecido en Can Picafort

El menor desaparecido en Can Picafort ha sido localizado esta tarde en esta misma localidad. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el chico ha sido visto por un particular que ha dado el aviso a las 17:30 horas, aproximadamente.

El menor, de 14 años, se encuentra en buen estado.

Inicialmente se había difundido que el adolescente había sido encontrado en buen estado en el domicilio de un amigo en Inca. Aunque posteriormente se ha comprobado que esa información no se correspondía con la realidad.

En pocos minutos, la imagen del adolescente ha inundado las redes sociales y se ha propagado con suma rapidez para facilitar su pronta localización.

Al parecer, el adolescente había mantenido una discusión con familiares y esta mañana no había acudido a clase en el colegio en Can Picafort. Tras ser avisados los padres por el centro escolar, los progenitores acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Santa Margalida para denunciar su desaparición.

La Guardia Civil activó la búsqueda, aunque los indicios recabados por los investigadores no se consideraron preocupantes. Durante las pesquisas, había trascendido el rumor de que podría encontrarse en un domicilio de un amigo de Inca. Finalmente, los efectivos del Instituto Armado descartaron esta teoría, al no haber indicios del paradero del adolescente desaparecido, que horas más tarde ha sido localizado en Can Picafort.