"Me pegó en la cabeza y la cara, caí al suelo y siguió con puñetazos y patadas"

Nueva agresión a un médico de la isla. Un facultativo resultó herido ayer al mediodía después de que un paciente le atacara dentro de su consulta en el PAC de Muro. El sospechoso, español de mediana edad y que está plenamente identificado por la Guardia Civil ya que se le cayó su DNI en el ambulatorio durante el forcejeo, se dio a la fuga a toda prisa después de golpear al médico. Mientras, el doctor perjudicado, A. Vega, tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de Inca. Sufrió policontusiones en la cabeza, pómulo, nariz, muslo, rodillas y columna.

"Me empezó a pegar en la cabeza y la cara. Yo llevaba las gafas. Caí al suelo y siguió propinándome puñetazos y patadas. También me golpeó con la rodilla", relata el facultativo lesionado.

"Yo me defendí con las manos, como pude. Cuando estaba en el suelo me protegí la cabeza. Él me pegó en la espalda con los puños y me dio patadas", prosigue el afectado, quien tuvo que llamar al 112 para pedir ayuda. Según su versión, la Policía Local y la Guardia Civil tardaron una media hora en acudir al PAC de Muro.



Comentarios xenófobos

El agresor huyó del lugar, por lo que el médico herido fue tras él. "Me fui detrás de él para saber con qué coche se marchaba para poder aportar más datos a los agentes. Él estaba con su esposa. Entonces, ella me dijo ´esto es lo que te pasa por ser de otro país´. Se burló de mí. Yo soy de Colombia", relata el perjudicado, que lleva quince años residiendo y trabajando en España.

Según su versión, la mujer se marchó en el coche, mientras que el agresor se fue por otro lugar. En el transcurso del forcejeo, el sospechoso perdió su documentación. "Yo le di a la Guardia Civil su DNI", apuntó la víctima.

Las patrullas de la zona se hicieron cargo del caso y procedieron a la detención del sospechoso. Además de un delito de lesiones, se le podría acusar de atentado a la autoridad, ya que agredió a un médico que estaba de guardia en la consulta.

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la isla. Varios facultativos han solicitado contar con un vigilante de seguridad en su puesto de trabajo al sentirse desprotegidos. En el caso de Muro, el PAC no dispone de ningún vigilante.

El doctor agredido, A. Vega, nunca antes había sufrido un hecho similar. El ataque se produjo ayer sobre las doce del mediodía dentro de la consulta en el PAC de Muro después de que el paciente empezara a discutir porque no llevaba su documentación.

Según el perjudicado, el hombre alegó que se había dejado el DNI y la tarjeta sanitaria en su casa en Can Picafort. Al indicarle que fuera a buscarla, "salió malhumorado". Sin embargo, a los ocho minutos regresó con el DNI, que no le quiso entregar. El médico, sorprendido por la rapidez, le preguntó si lo tenía en el coche, a lo que el sospechoso respondió muy violento si le estaba llamando mentiroso. La disputa acabó de forma repentina cuando el paciente empezó a pegar en la cabeza y el rostro al doctor.

La conselleria de Salut y el Colegio de Médicos de Balears condenaron ayer de forma enérgica la agresión al facultativo. El Colegio anunció que se personará como acusación particular ante este nuevo caso de violencia contra personal sanitario.