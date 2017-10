El exhibicionista que vio la luz

"Estaba perdido en un mundo de tinieblas. He visto la luz gracias a una transfusión. Cristo me ha encontrado. Caí en ese pozo. Me refugié en el alcohol en época de vacas flacas". Tras esta declaración, un acusado de exhibicionismo y atentado a agentes de la autoridad fue enviado directamente al médico forense para que le hiciera un examen psiquiátrico. El juicio, en el que la fiscalía reclama una condena de tres años de prisión, fue suspendido ayer por la mañana en Palma.

El hombre, vestido con un impecable traje oscuro y corbata, dejó estupefacta a toda la sala. El sospechoso, un ciudadano de origen colombiano, se encuentra en prisión por otra causa. Nada más empezar la vista oral, se encomendó a la justicia divina con semblante serio y pidió perdón a Dios. La magistrada, sorprendida por su palabras, no le quedó más remedio que interrumpir el interrogatorio de la fiscal y suspender el juicio. La juez lo derivó al médico forense de guardia para ser sometido a un examen psiquiátrico y comprobar si el encausado se encuentra con sus facultades mentales alteradas por algún tipo de trastorno.

El hombre no se inmutó y bajó a la planta sótano esposado y custodiado por dos agentes de la Policía Nacional.

La fiscal solicita para él tres años de cárcel por un delito de exhibicionismo, otro de atentado a la autoridad y lesiones. Los hechos se remontan a la noche del pasado 9 de febrero de 2013 en el parque de ses Estacions, en Palma, donde la Policía le detuvo con los pantalones bajados detrás de unos arbustos. Una mujer le sorprendió mientras el sospechoso presuntamente se masturbaba durante media hora detrás de la vegetación. La testigo avisó a los agentes, que procedieron a su arresto antes de ser atacados y sufrir heridas.

El acusado trató ayer de recordar lo ocurrido en el parque de ses Estacions sobre las nueve y cuarto de esa noche. "Me tomé unos tragos y tomé una mala decisión. Cometí un error", aseguró el sospechoso.

"Quería orinar. Iba a orinar en el parque pero justamente la Policía Nacional pasó por allí. No me estaba masturbando media hora detrás de los arbustos", respondió el hombre a preguntas de la fiscal. "No vi a ningún niño por allí", añadió.

"Pido a Dios que no lo tome en cuenta y pido perdón", destacó el acusado, al tiempo que hacía mención al reino de los cielos y continuaba con incoherencias.

La magistrada zanjó su intervención y decidió que fuera examinado por un facultativo para que evaluara su estado mental. El juicio acabó suspendido.

Además de estar acusado de exhibicionismo por presuntamente mostrar los genitales en público, el hombre supuestamente empujó a una agente y la hizo caer al suelo y también se resistió ante otro policía cuando trataba de reducirle para detenerle. Ambos agentes sufrieron lesiones.