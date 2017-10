Detenida por amenazar de muerte a los empleados de un banco de Palma

Pese a que no tenía fondo alguno en su cuenta corriente, una mujer británica, de 36 años, pretendía a toda costa que le dieran dinero. Al no lograr su objetivo, amenazó de muerte a todo el personal de la entidad bancaria mientras golpeaba el cristal. Agentes de la Policía Nacional la han detenido por un presunto delito de amenazas.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho y media de la mañana del martes en una sucursal bancaria de la calle Sant Miquel de Palma. Una mujer británica, de 36 años, pretendía hacer una extracción de una cuenta corriente. Cuando le comunicaron los empleados de la caja que no tenía fondos y, por tanto, no se podía llevar a cabo la operación, la usuaria se puso por completo fuera de sí. Hasta el punto de que, en vista de que no lograba su propósito, comenzó a amenazar de muerte a todo el personal.

En concreto, la usuaria empezó a golpear los cristales de la entidad bancaria mientras decía a los empleados que los iba a matar e iba a prender fuego a la sucursal. En vista del comportamiento violento de la mujer, el personal llamó al 091. Una patrulla de la Policía Nacional se personó en el lugar. A pesar de la presencia policial, la mujer británica prosiguió con las amenazas. Fue detenida por este delito.