Un hombre propina una paliza a su mujer en Palma hasta dejarla sin sentido

Un ciudadano ecuatoriano de 41 años fue detenido por la Policía Local de Palma por propinar una brutal paliza a su mujer, que sangraba abundantemente por la cara y perdió el conocimiento a consecuencia de los golpes. Pese a ello, la mujer, que aparentaba estar aterrorizada, se negó a presentar denuncia contra su marido.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la mañana, en la calle Mariano Canals de Palma. Dotaciones de la Policía Local y el 061 acudieron con urgencia, ya que una mujer había sido agredida y había perdido el conocimiento. En la calle y en las escaleras de la casa donde vive la mujer había un rastro de sagre. Los agentes comprobaron que la mujer, que estaba siendo ya atendida por el personal de la ambulancia, había sido golpeada repetidas veces en la cara por eu marido hasta que perdió el conocimiento.

El presunto agresor fue localizado poco después, tomando una cerveza en la terraza de un bar cercano. El hombre aparentaba estar muy ebrio. Aunque la víctima, que dijo sentir mucho miedo, se negó a presentar denuncia, los agentes le arrestaron.

El detenido fue identificado como Luis Ramiro C.G.,ciudadano ecuatoriano de 41 años de edad. Finalmente la mujer no fue hospitalizada y solo requirió asistencia en el lugar. Sin embargo, aparentaba estar muy asustada y no quiso interponer denuncia contra su agresor. Sin embargo, a efectos policiales eso no importa. En casos de violencia de género la Policía puede actuar de oficio. Así que los agentes, ante los indicios de que el hombre era el responsable de las lesiones que sufría la víctima, procedieron a su detención. Los familiares de la víctima que estaban presentes en la casa confirmaron también que tenían miedo del hombre, porque ya la había agredido anteriormente. De hecho, la madre de la mujer golpeada les dijo a los policías: "Deténganlo, porque un día me la va a matar".

Según explicaron algunos testigos, el hombre, que iba borracho, empezó a pegar a su mujer en la calle y continuó agrediéndola hasta subir a su casa.