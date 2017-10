Una mujer sufre quemaduras en Palma en un incendio provocado por su expareja

Una mujer sufrió ayer quemaduras de segundo grado en la cara a causa de un incendio presuntamente provocado por su expareja en su domicilio, en la calle Concordia de Palma. La víctima había cambiado la cerradura del piso tras una discusión con el hombre y por la noche se encontró con la puerta reventada a golpes. Se fue a dormir y, sobre las cinco de la madrugada, se despertó porque no podía respirar. La habitación contigua estaba envuelta en llamas. La mujer logró apagar el fuego por sus propios medios, arrojando cubos de agua, pero sufrió serias quemaduras en la nariz y la frente por las que tuvo que recibir asistencia médica. El piso quedó muy dañado a consecuencia del incendio. Mientras, la Policía Nacional buscaba ayer al autor del incendio.

La víctima, Dolores M.J., de 50 años, regresó ayer a mediodía a su casa, tras recibir el alta en el hospital. Lleva un aparatoso vendaje que le cubre la nariz y la frente, donde sufrió quemaduras de segunda grado, y fue atendida también por inhalación de humo. "He estado tres horas con una mascarilla de oxígeno", explica.

En la casa se percibe un fuerte olor a humo. Uno de los dormitorios está completamente destruido por el fuego. Dolores M.J. relata que convivía con su expareja, un hombre de 53 años, pese a que en los últimos meses ya había puesto varias denuncias por malos tratos contra él.



"Reventó la puerta a patadas"

El pasado martes tuvieron una fuerte discusión, y el hombre destrozó varios electrodomésticos de la casa. "Así que cuando se marchó, llamé a un cerrajero y cambié la cerradura", relata la mujer. Pero cuando ella volvió a casa, por la noche, se encontró con que había reventado la puerta del piso a patadas.

"Él ya no estaba en casa, así que atranqué la puerta como pude", prosigue Dolores. "Estaba tan asustada que no me pude dormir hata las tres de la madrugada". La mujer finalmente se quedó dormida, hasta que sobre las cinco se despertó porque no podía respirar.

"Todo estaba lleno de humo y en la puerta se veía el resplandordel fuego", cuenta Dolores. "Me asomé a la puerta y vi que la habitación en la que duerme él estaba en llamas. Le había pegado fuego al colchón y el fuego llegaba hasta el techo".

La mujer se puso a extinguir el fuego sin ayuda de nadie. "Llenaba cubos de agua en el lavabo y la bañera, y estuve tirando cubos de agua y sofocando el fuego con una manta durante más de una hora, hasta que conseguí apagarlo. Luego me quedé un rato sentada en el sofá. Estaba en shock".

Finalmente, sobre las siete de la mañana, la mujer acertó a llamar al 112. Rápidamente acudieron al domicilio dotaciones de los bomberos y la Policía. Los bomberos se encontraron con que el incendio estaba ya sofocado y se limitaron a ventilar la casa. Mientras, dotaciones de la Policía Científica realizaron una inspección ocular del lugar.

Al mismo tiempo acudió una ambulancia,cuya dotación comprobó que la mujer había sufrido quemaduras en la cara mientras trataba de apagar el fuego.

Dolores fue trasladada al hospital de Son Espases, donde durante la mañana le curaron las quemaduras y la atendieron de la intoxicación por inhalación de humo que sufría.

Por su parte, la Policia inició gestiones para tratar de localizar al presunto autor del incendio, que ayer al mediodía todavía nohabía sido detenido.

La mujer regresó al mediodía a la casa, y se encontró con que el domicilio había quedado inhabitable. "No sé qué hacer", explicaba. "No hay luz y todo huele a quemado. Voy a llamar al número de ayuda a la mujer maltratada, a ver si me pueden conseguir una vivienda donde pasar unos días hasta que pueda arreglar este desastre".