Detenido por intentar atracar a menores con un gran cuchillo

Una patrulla de la Policía Local de Palma arrestó el miércoles a un hombre de 32 años que presuntamente intentó atracar a varios menores con un gran cuchillo en las proximidades de la Plaza de Toros. De las gestiones policiales se desprende que el individuo habría intentado asaltar al menos a tres menores el mismo día.

Sobre las tres de la tarde de ayer, una patrulla de la Policía Local que prestaba servicio frente al colegio Nuestra Señora de la Esperanza, en Palma, fue requerida por una mujer, que informó a los agentes de que un individuo había intentado asaltar a sus dos hijos con un gran cuchillo.

Los policías se dirigieron rápidamente al lugar de los hechos y localizaron a un hombre que respondía a la descripción facilitada por la mujer. Cuando vio a los agentes, el hombre manifestó de forma espontánea: "No les he tocado". Los policías le cachearon y descubrieron que llevaba un gran cuchillo, de 22 centímetros de hoja, escondido en el estómago.

El individuo, identificado como Rafael R.T., de 32 años y sin domicilio conocido, fue inmediatamente arrestado.

Posteriormente las víctimas, dos niños menores, denunciaron que acababan de salir del colegio cuando fueron abordados por el hombre, que les exigió todo el dinero que llevaban. El atracador les mostró el cuchillo, que llevaba metido en el pantalón y les dijo: "Si no me dais todo lo que lleváis me voy a poner nervioso y va a pasar algo". Sin embargo nos niños no llevaban dinero ni nada de valor, por lo que finalmente les dejó marchar.

Poco después, otro agente de la Policía fue requerido por otro chico en la plaza des Güell. Este menor le dijo que había sido abordado por un hombre, cuya descripción correspondía con el detenido, que había intentado atracarle. El chico le había dado un empujón y se había escapado corriendo.