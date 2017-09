Una turista noruega asegura en el juicio que el dueño de un 'kebab' de s'Arenal la violó

Una joven noruega aseguró ayer, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, que el dueño de un restaurante 'kebab' de s'Arenal de Llucmajor la violó cuando entró a comprar comida. La víctima, de 20 años, contó que el hombre empezó a besarla y, pese a su oposición, la llevó al fondo del local y la forzó a mantener relaciones sexuales. El procesado, para quien la fiscalía pide nueve años de cárcel, alegó que la relación sexual fue consentida por la denunciante y que en ningún momento le rechazó.

Los hechos ocurrieron hacia las siete de la mañana del 25 de agosto de 2015 en el local de comida que regentaba el acusado, en la calle Sant Bartomeu. La víctima aseguró que entró en el local para comprar una pizza. No había más clientes y el hombre, según su versión, fue hacia ella y empezó a besarla en el cuello. "Le dije que solo quería pizza, le paré dos veces, pero me agarró y me llevó al fondo del restaurante", dijo ayer. Una vez allí, el procesado la sentó en una mesa, le apartó las bragas y la penetró. La joven señaló que se quedó "paralizada" y que a raíz de los hechos se siente "sucia".

El acusado, un joven de 27 años, confirmó que mantuvo relaciones sexuales con la joven turista pero alegó que fueron consentidas por ella. Según su versión, cuando la chica entró en el local y mientras preparaba la pizza que le encargó, le dijo que era guapa y "ella se puso contenta". "Salí de barra, le di un beso y ella me dio otro. La cogí por el culo, me abrazó y nos fuimos al fondo del local", sostuvo. El procesado afirmó que la joven en ningún momento gritó ni trató de marcharse, y agregó que fue ella misma quien se quitó la ropa interior para que la penetrara.

La fiscalía considera al acusado autor de un delito de agresión sexual con penetración, por el que reclama nueve años de prisión y que el hombre indemnice con 20.000 euros para la víctima. La defensa del sospechoso, por su parte, reclamaba la absolución al sostener que la relación fue consentida.

El juicio quedó suspendido hasta el próximo día 25, cuando declarará otro testigo y las partes presentarán sus conclusiones.