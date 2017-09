Detenido por amenazar a un hombre con una pistola en Llucmajor

Un individuo ha apuntado con una pistola real, pero descargada, al hombre que le había recriminado que tirara escombros en un punto verde de Llucmajor. Agentes de la Policía Local le han detenido y la Guardia Civil prosigue con la investigación.

El incidente ha ocurrido sobre las 19.40 horas del miércoles en las inmediaciones de la calle Gracia de Llucmajor. En esos momentos, un sujeto, ataviado únicamente con unos calzoncillos y con un solo calcetín, se disponía a arrojar escombros a un punto verde. Un testigo presenció la incívica acción y le recriminó el comportamiento antiecológico. A continuación, el aludido ha sacado una pistola y ha encañonado al interlocutor.

Una patrulla de la Policía Local de Llucmajor se dirigía hacia el lugar, ya que había sido avisada de que un individuo tiraba escombros en la zona de reciclaje. Al recibir la alerta de que un individuo portaba una pistola, los agentes aceleraron para apresurarse en llegar.

Cuando los policías llegaron al lugar, el sospechoso se encontraba en el interior de un BMW de color blanco. Acto seguido, los agentes instaron a los dos ocupantes a que descendieran del vehículo con las manos en alto. El conductor aseguró que había recogido al conocido, al verle en un avanzado estado de embriaguez. Los funcionarios registraron el coche y encontraron la pistola bajo un asiento. Se trata de una Brno CZ75 real, aunque no tenía cargador ni balas en la recámara. La numeración había sido borrada.

El portador del arma de fuego no portaba consigo documentación alguna, por lo que no pudo ser plenamente identificado. Al parecer, posee nacionalidad boliviana. El individuo aseguró a los policías que la pistola no era suya y dijo haberla encontrado en Son Banya.

La Guardia Civil prosigue con la investigación para tratar de esclarecer si la pistola intervenida había sido utilizada para cometer algún tipo de acto delictivo.