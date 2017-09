Condenado por disparar una escopeta ante su exmujer durante una discusión en Palma

Un hombre aceptó ayer un año de prisión por disparar dos veces con una escopeta ante su exmujer durante una discusión en el domicilio de ella en Palma. Los proyectiles impactaron contra la nevera y una de las paredes de la vivienda y no alcanzaron a la víctima. El procesado, de 47 años, no disponía de licencia ni guía de armas para tener legalmente la escopeta, que había sido robada en una casa de Manacor. La fiscalía solicitaba inicialmente cuatro años de cárcel para el acusado por delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas, pero ayer rebajó su petición a un año tras alcanzar un acuerdo con el abogado defensor, Pedro Cerdà.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero. El hombre acudió esa mañana al domicilio de su exmujer, en el polígono de Levante. Una vez allí, ambos se enzarzaron en una discusión. Durante la pelea, el acusado cogió una escopeta con la culata y los cañones recortados y comenzó a disparar en la cocina del domicilio en presencia de su ex compañera sentimental.

Los cartuchos impactaron contra la nevera y una de las paredes de la estancia, momento en el que la mujer, atemorizada por los disparos, huyó de la vivienda y pidió ayuda. Poco después, varias llamadas alertaron a los servicios de emergencias y patrullas de la Policía Nacional se dirigieron apresuradamente al lugar.

Los agentes no encontraron ya al autor de los disparos, que había escapado del inmueble. Poco después, el procesado llamó por teléfono a la mujer, que se encontraba en su domicilio, para seguir intimidándola. Durante la conversación, el hombre le espetó: "Díles a los agentes que están a tu lado que yo [...] juro que vas a ser la víctima número once de Mallorca y ahora voy para allá". Los policías dieron una batida por la zona, pero no consiguieron localizar al acusado. Sí hallaron, en un descampado cercano, la escopeta con la que el sospechoso disparó en el domicilio de su expareja.

El caso quedó en manos de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional. Los investigadores comprobaron que la escopeta en cuestión, de marca Laurona Eibar, figuraba desde hacía un tiempo como sustraída en un domicilio de Manacor. Además, el procesado no tenía licencia ni guía de armas, por lo que disponía de la escopeta de manera irregular.

Los agentes consiguieron unas horas después contactar con el hombre y lo convencieron para que se entregara en comisaría. Así, el sospechoso se presentó al día siguiente en la Jefatura Superior de Policía de Palma y quedó detenido. Según alegó, los disparos fueron accidentales. El juez de guardia ordenó su ingreso en prisión preventiva.

Escopeta con la culata y los cañones recortados con la que el hombre disparó en casa de su exmujer. CNP

La fiscalía consideró que los hechos constituían un delito de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas, por los que reclamaba cuatro años de prisión en total para el acusado. Ayer, el hombre fue trasladado por la Policía desde el centro penitenciario, donde sigue recluido, a los juzgados de Vía Alemania para celebrar el juicio. Los vigilantes reforzaron la seguridad en la planta donde tenía lugar la vista ante la presencia de familiares del procesado y la víctima. Se vivieron momentos de tensión, pero no hubo incidentes.

El acusado finalmente admitió los hechos ante el juez tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la fiscalía. Así, aceptó un año de prisión, cuatro de prohibición de acercarse a su exmujer, tres de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad.