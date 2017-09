Descubren una plantación de marihuana al sofocar un incendio en un piso en s'Arenal

Los bomberos encontraron este lunes una plantación de marihuana al sofocar un incendio en una vivienda en s´Arenal. El fuego fue causado, según los primeros indicios, por una sobrecarga en el contador eléctrico provocada precisamente por los aparatos conectados para potenciar el crecimiento de las plantas. Las llamas fueron sofocadas en poco tiempo y no hubo heridos. La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer quién es el dueño de la plantación.



El hallazgo se produjo en un inmueble situado en el número 277 de la carretera Militar, en Palma. Poco antes de las cuatro y cuarto de la tarde, varias llamadas alertaron de que salía humo negro de uno de los pisos.



Al lugar acudieron de inmediato varias dotaciones de los Bombers de Palma. Los especialistas tuvieron que acceder por la fuerza en el inmueble, ya que no había nadie en el interior. Al hacerlo, comprobaron que se trataba de un incendio eléctrico. La vivienda estaba llena de humo, pero el fuego fue extinguido en cuestión de minutos. No hubo que lamentar heridos.



Los bomberos averiguaron que el origen del incendio fue una sobrecarga en el contador, instalada en el interior de la vivienda al tratarse de un edificio de más de 50 años. Al recorrer el piso, encontraron cuatro estancias de unos 15 metros cuadrados repletas de plantas de marihuana. En una de ellas los ejemplares eran ya adultos y en el resto estaban todavía en una fase inicial del crecimiento.



Según las pesquisas, los aparatos eléctricos conectados para agilizar el desarrollo de la marihuana había provocado la sobrecarga en la instalación.



Los hechos fueron puestos entonces en conocimiento de la Policía Nacional, ante los indicios de que los moradores podían estar cometiendo un delito contra la salud pública. Los investigadores tratan ahora de identificar a los propietarios de las plantas de marihuana, explicaron fuentes de los servicios de emergencias.





