Detenido un joven de 18 años por abusos sexuales a una chica en una verbena en Sóller

Un joven de 18 años ha sido detenido por abusar sexualmente de una chica durante una verbena el pasado fin de semana en Sóller. El sospechoso, vecino del pueblo, habría sometido a la víctima a tocamientos en sus partes íntimas sin su consentimiento. La Policía Local consiguió localizarlo y puso el caso en manos de la Guardia Civil. Tras tomarle declaración, los agentes lo pusieron a disposición del juzgado de guardia de Palma, que decretó su puesta en libertad con cargos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado, en una verbena celebrada en la plaza Constitució de Sóller con motivo de las fiestas de Sant Bartomeu. Según fuentes de la Policía Local, una chica denunció a las dos y media de la madrugada que había sido víctima de unos tocamientos no consentidos por parte de un joven. Tras conocer los hechos, varios agentes llevaron a cabo una batida por la plaza de la Constitució, donde se celebraba la verbena, y sus alrededores con el fin de localizar al presunto agresor y llevarlo a sus dependencias para que declarara. La búsqueda fue en vano porque se había ido del lugar.

No obstante, la víctima pudo dar una descripción concreta y aportó el nombre completo del supuesto agresor, lo que permitió a los funcionarios poder localizar su número de teléfono.

Los agentes de la Policía Local lo llamaron varias veces con el fin de requerirle para que se presentara en dependencias oficiales. Pero el sospechoso rechazaba las llamadas o descolgaba el teléfono para insultar a los policías que contactaban con él, informaron las mismas fuentes. Los funcionarios consiguieron finalmente hablar con algunos familiares del chico, lo que motivó que cambiara su actitud desafiante.

Tras estas pesquisas, el joven finalmente acudió a la Policía Local acompañado por unos familiares unas horas después. En su atestado, los agentes constataron la "actitud chulesca, altiva, insultante y de menosprecio" que el acusado mantuvo contra la víctima y los policías. Al final, el supuesto agresor sexual fue entregado a la Guardia Civil, que continuó con las diligencias y puso al acusado a disposición judicial. Tras comparecer ante el juez de guardia, el joven quedó libre.

Se trata del segundo caso de presunta agresión sexual que se da en Sóller y el cuarto en Mallorca durante una fiesta popular este año. El anterior se produjo en la celebración del Firó, el pasado 15 de mayo, cuando una joven denunció que cuatro hombres la rodearon y acorralaron, tocándole los pechos, los glúteos y los genitales, durante unos cinco minutos. La Guardia Civil detuvo a un hombre de 36 años por su presunta implicación en los hechos, ocurridos durante el simulacro de batalla en el Port. Este sospechoso estuvo en prisión preventiva por orden judicial durante un mes y quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros. El magistrado que investiga el caso ha imputado a un amigo del principal acusado por omisión del deber de socorro por presuntamente no haber auxiliado a la víctima.

A lo largo de 2017 se han producido al menos otros dos casos similares en diferentes actos festivos en Mallorca. Uno de ellos ocurrió en la noche del 8 de julio en Cala Rajada, durante un correfoc. Una mujer de 34 años denunció que uno de los dimonis que participaban en el espectáculo pirotécnico, con el rostro cubierto por una máscara, le había tocado los genitales por debajo de la falda. El último episodio conocido se produjo en la fiesta del Much, en Sineu, el pasado día 14 de agosto. La denunciante fue en aquella ocasión una chica de 20 años, quien horas después de la celebración acudió a la Guardia Civil de Inca para explicar que un hombre la había sometido a tocamientos. Otra chica dijo haber sufrido abusos ese día durante el Much, aunque no consta que denunciara formalmente lo ocurrido.