Dos años de cárcel para ´El Pablo´ por tener dos revólveres en un zulo

Pablo Campos Maya, ´El Pablo´, histórico narcotráfico de la barriada palmesana de La Soledat, ha sido condenado a dos años de cárcel por disponer de dos revólveres y munición de manera ilegal. La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia que consideró a ´El Pablo´ autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Además, el fallo ratificado impone un año y un mes de prisión a su hijo, y un año y dos meses de reclusión a otro acusado, por dedicarse a vender hachís y marihuana en varios inmuebles del barrio.

El tribunal de la sección segunda ha desestimado los recursos de los tres condenados. Sus abogados reclamaban la absolución al entender que no había pruebas suficientes contra ellos. ´El Pablo´ alegaba que la vivienda dónde aparecieron las armas no es suya y que estas "podían ser de cualquiera". Además, los letrados argumentaban que los registros policiales no estuvieron debidamente justificados.

El caso se remonta al año 2013. La Policía Nacional llevó a cabo el 17 de mayo una operación contra el tráfico de drogas en varias viviendas de La Soledat. Las investigaciones apuntaban a que estos inmuebles estaban controlados por el clan de ´El Pablo´ y se utilizaban como puntos de venta de estupefacientes. El objetivo principal de la Policía era una casa situada en el número 47 de la calle Fornaris.

Según detalla la sentencia, cuando los policías irrumpieron en este domicilio, el hijo de ´El Pablo´ y el tercer acusado se dieron a la fuga, desprendiéndose de 40 gramos de hachís y 39 bolsitas con un total de 400 gramos de marihuana en su interior. En la vivienda se encontraron útiles para la manipulación de la droga.

La Policía descubrió que esta vivienda estaba comunicada interiormente con otras tres situadas en la calle Teix y solicitaron una ampliación de la orden judicial de registro. Estas casas, utilizadas por ´El Pablo´, fueron inspeccionadas. En una de ellas se encontraron, escondidas en la parte trasera de un mueble, dos révolveres del calibre 38 especial con seis cartuchos dentro cada uno, 38 cartuchos sin percutir y otros 36 ya percutidos. Las dos armas estaban en buen estado de conservación y funcionamiento y una de ellas tenía el número de serie borrado. La sentencia consideró probado que eran utilizadas por ´El Pablo´, que carecía de la licencia y la guía de armas.

El fallo judicial recoge cómo ´El Pablo´ explicó a los policías que encontraron las armas que las tenía para defenderse por un conflicto familiar. Sin embargo, tanto durante la instrucción como en el juicio se desdijo de esta afirmación y negó que fueran suyas.

Un juzgado de lo penal declaró a ´El Pablo´ autor de un delito de tenencia ilícita de armas y le impuso dos años de prisión. Su hijo y el otro acusado fueron considerados responsables de delitos contra la salud pública y condenados a un año y un mes y un año y dos meses de cárcel respectivamente. A todos se les apreció la atenuante de dilaciones indebidas.

´El Pablo´, de 55 años, fue detenido por última vez en junio de 2015, cuando la Policía Nacional llevó a cabo una gran operación contra su clan en La Soledat. Los agentes se incautaron entonces de 30.000 euros, más de mil plantas de marihuana y cien papelinas de cocaína y hachís. El histórico narco y once miembros de su banda fueron arrestados.