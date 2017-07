Investigan graves destrozos de turistas alemanes en el ascensor de un hotel

La Policía Nacional investiga a varios turistas alemanes por causar importantes destrozos tras saltar ebrios en el interior de un ascensor de un hotel de la Playa de Palma. Los daños en el elevador, según un informe técnico, se calcula que podrían ascender al menos a 5.000 euros.

La dirección del establecimiento hotelero, junto con investigadores de la Policía Judicial de la Policía Nacional, están visionando la grabación de las cámaras de videovigilancia y determinar cuántos jóvenes germanos participaron en los actos vandálicos y lograr su identificación.

Los hechos ocurrieron el lunes en un hotel situado en la calle Missió de Santa Bàrbara de la Playa de Palma. Un grupo de jóvenes alemanes se subió al ascensor y, al parecer, comenzaron a saltar dentro hasta que el elevador quedó bloqueado. Los turistas tuvieron que ser rescatados del interior. No obstante, la dirección del hotel apreció que los daños eran cuantiosos y, un informe técnico, estimó en una cifra muy elevada la cuantía.

En un principio, las estimaciones apuntaban a que podría haber una decena de turistas alemanes implicados en este acto vandálico. No obstante, la cifra exacta no se determinará hasta que no concluya por completo el visionado de la grabación. Los sospechosos iniciales de haber causado los destrozos fueron descartados, tras examinar minuciosamente las imágenes. Los investigadores confían en identificar a los presuntos autores de los daños en el elevador.