Alarma en la Colònia de Sant Jordi tras el avistamiento de una tintorera

El avistamiento de una tintorera de unos dos metros ha causado la alarma hoy al mediodía en la playa dels Estanys, en la Colònia de Sant Jordi. Los bañistas que se hallaban en el mar han salido a la orilla ante la presencia del escualo. En la torre del socorrista ondea desde hace varias horas la bandera roja, que prohíbe el baño, y un extranjero ha resultado herido leve, al parecer, debido a la rozadura con la piel del animal.

La Guardia Civil se ha movilizado de inmediato y una lancha del Servicio Marítimo del Instituto Armado está rastreando la costa para tratar de localizar al pequeño tiburón. También se ha activado el protocolo con el Palma Aquarium por si es necesario que los especialistas y biólogos de este centro acudan al lugar.

Los hechos se han producido sobre las dos y media del mediodía de hoy en la cala dels Estanys, una de las playas más conocidas y concurridas de la Colònia de Sant Jordi, junto al hotel Marqués de la localidad. Varios bañistas han alertado de que una tintorera de unos dos metros de longitud se aproximaba a la costa. El animal podría estar enfermo o desorientado. El avistamiento del escualo ha causado la alarma entre los veraneantes, que de inmediato han salido del mar y han esperado en la arena.

Un extranjero ha sufrido heridas leves, al parecer, provocadas por el roce con la piel rugosa del animal. Sin embargo, fuentes policiales han descartado que hubiera un lesionado. Los socorristas de la zona también se han movilizado. Posteriormente, se ha dado aviso a la Guardia Civil y a la Policía Local de ses Salines. Los agentes han tratado de localizar al animal.

El operativo de búsqueda se ha prolongado durante la tarde. Una zodiac del Servicio Marítimo de la Guardia Civil está navegando por los alrededores para detectar la presencia del escualo. La bandera roja continúa ondeando por la tarde, si bien la situación se ha normalizado y algunos bañistas han empezado ya a nadar en el mar.



Tercer avistamiento de una tintorera

Se trata del tercer avistamiento de una tintorera en Mallorca después de que en las últimas semanas fueran vistos dos ejemplares en Illetes, Cala Major y en la Playa de Palma.

El pasado 24 de junio, las playas de Cala Major y Can Pastilla tuvieron que ser desalojadas después de que varios bañistas alertaran de la presencia de una tintorera de unos dos metros de longitud. El animal fue finalmente capturado y sacrificado, ya que presentaba "daños incompatibles con su vida", según explicaron los técnicos del Equipo de Rescate del Palma Aquarium.

Días después, en la mañana del 9 de julio, un joven avistó otro escuela en la playa de Cala Major. "He visto una tintorera que entraba y salía de la orilla. No estaba quieta. Era un animal bastante grande. Si lo veo estando yo dentro del agua, salgo corriendo", explicó a este diario. Tras recuperarse del susto, alertó a los servicios de emergencia del 112. Agentes de la Policía Local de Palma inspeccionaron la zona, pero no encontraron ni rastro del animal.