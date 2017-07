La Policía halla deficiencias en siete locales de alterne de s'Arenal

Agentes de la Policía Local de Palma encontraron deficiencias en siete de los ocho locales de alterne de s´Arenal que inspeccionaron durante la madrugada de ayer. Muchos de los problemas derivaban de la falta de documentación pertinente. La Policía Local realizó durante la madrugada de ayer una inspección en ocho locales de alterne de s´Arenal, en las calles Pare Bartomeu Salvà, Llaüt, Asdrúbal y Trasimé. La actuación se saldó con la interposición de diesisiete denuncias: cuatro actas por no contar con la documentación técnica del establecimiento, tres por carecer de seguro, dos por infracciones a la normativa eléctrica, una por no exhibir la placa de local musical, tres por tener música fuera de horario, dos por tener puertas de emergencia en mal estado o bloqueadas, una por no tener limitador de sonido y otra por tener los extintores caducados.