Denuncia que el móvil le estalló en la cama mientras dormía

Una mujer de Eivissa ha reclamado a la empresa Samsung los daños por causados por la explosión de su teléfono móvil. Estaba durmiendo y tenía su 'smartphone' en la cama, cargando. "De pronto me despertó una fuerte explosión que quemó la almohada, parte del colchón y la ropa de cama, es decir, todo lo que estaba cerca del móvil", explicó la mujer, que resultó ilesa.

"Ocurrió hace dos meses exactamente, y ahora me he decidido a contarlo porque hay mucha gente que duerme con el móvil en la habitación o en la cama, y lo que a mí me pasó es la prueba de que es mejor no hacerlo", dijo la mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato. "La explosión fue bastante fuerte que me dejó todo el día aturdida", añadió.

Se puso en contacto con Samsung. "Muy rápidamente, enviaron una empresa de transporte que se llevó el teléfono móvil y desde entonces no he vuelto a tener noticias de ellos", explicó la mujer.

La propietarioa del teléfono también ha presentado una queja en la oficina de consumo del Consell de Eivissa. La mujer reclama a la empresa por los daños ocasionados por la explosión, pero no por daños morales.



Ahora se muestra algo indignada porque no ha tenido noticias de la compañía desde el día de la explosión.