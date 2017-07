Una joven graba a un individuo que se masturbaba delante de ella en un autobús de Palma

Una joven de 21 años vecina de Palma grabó con su teléfono móvil a un individuo que se sentó junto a ella en un autobús de la EMT y empezó a masturbarse. La joven colgó el vídeo en Facebook recriminándole su acción y ayer presentó una denuncia en la Policía.

El incidente ocurrió ayer domingo a las siete de la mañana, en un autobús de la línea 10 de la EMT, que cubre la ruta de Palma a Son Cladera. "En el autobús íbamos solo cuatro personas. Yo me senté sola en la parte de atrás, y él se colocó a mi lado pese a que estaban todos los sitios libres. Entonces me dijo: ´Mira´. Y me di cuenta de que se había se había sacado el pene y se estaba masturbando".

Probablemente la reacción de la chica no fue la que el acosador se esperaba. La joven cogió su teléfono móvil y le grabó, al tiempo que le recriminaba en voz alta lo que estaba haciendo. Luego colgó el vídeo en Facebook, donde ya ha tenido cientos de visualizaciones, y ayer se disponía a poner una denuncia ante la Policía. "Espero que se lo piense bien antes de volver a hacer una cosa parecida", concluye la joven.