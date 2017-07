"He visto una tintorera de dos metros que entraba y salía de la orilla"

"He visto una tintorera de unos dos metros que entraba y salía de la orilla. No estaba quieta. Era un animal bastante grande. Si lo veo estando yo dentro del agua, salgo corriendo". El joven de 24 años que ha avistado hoy por la mañana el escualo en la playa de Cala Major ha relatado lo sucedido.

"Eran las seis de la mañana, yo venía de fiesta y me he quedado un rato en la playa. Estaba sentado en la arena en una zona de ´chillout´ y he visto algo por el fondo. No sabía si era una boya. Me he acercado y, como estaba oscuro aún, he alumbrado con la linterna de mi teléfono móvil. Entonces, la he visto en la orilla. Hacía cosas raras, se acercaba y se alejaba. Medía más que yo, unos dos metros", explica en referencia a la tintorera.

Según su versión, en esos momentos ha llamado a Emergencias 112. "He telefoneado en dos ocasiones. Primero, sobre las seis de la mañana y luego, a las seis y veinticinco minutos", ha detallado.

El joven se encontraba en la playa con una amiga, que apenas ha visto el escualo, por el miedo que le ha dado, según ha asegurado. El testigo también ha señalado que ha parado a una mujer y a un hombre extranjero que minutos después pretendían bañarse en el mar. Luego, se personó la Policía Local de Palma y también hizo que ningún bañista se metiera en el agua, como medida preventiva hasta que fue inspeccionada a fondo la zona y descartar que hubiera algún peligro.