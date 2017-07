Avistan otra tintorera en la playa de Cala Major

La Policía Local de Palma se ha movilizado hoy a primeras horas de la mañana tras recibir la alerta de que una persona había visto una tintorera en la playa de Cala Major. El escualo parecía desorientado y se movía sin rumbo fijo entrando y saliendo hacia la orilla, por lo que podría estar enfermo o herido.

Los agentes se han desplazado rápidamente hasta el lugar pero no han podido confirmar la presencia del animal en el mar. También se han activado los socorristas de la zona con motos acuáticas y no han hallado ni rastro del pequeño tiburón.

En el caso de que se confirmara que realmente se trata de una tintorera, sería el segundo ejemplar que aparece en la costa de Palma en apenas dos semanas. El pasado domingo 25 de junio, una tintorera fue capturada y sacrificada tras causar la alarma y obligar a prohibir el baño en varias playas de la bahía de Palma. En el caso anterior, el animal fue avistado muy cerca de la orilla en Illetes, Cala Nova, Cala Major, Can Pastilla y en la Playa de Palma. Fue en s'Arenal donde el escualo fue finalmente capturado. Se hallaba desnutrido, con una grave herida en la cabeza causada por un arpón y anzuelos clavados en el cuerpo. Los técnicos del Palma Aquàrium lo sacrificaron al considerar que no tenía ninguna opción de sobrevivir.

El avistamiento de hoy no ha podido ser confirmado. Los hechos han tenido lugar sobre las seis y media de la mañana cuando un testigo ha alertado de que había visto una tintorera acercándose a la playa de Cala Major. El centro de Emergencias 112 también ha sido informado de los hechos.

Poco después, se han movilizado las patrullas de la Policía Local de Palma. Los agentes han inspeccionado la zona y no han encontrado ni rastro del animal. Pasadas las siete de la mañana, han comunicado que el avistamiento era negativo, es decir, que no habían podido localizar al escualo.

Los socorristas con motos de agua también han rastreado esa zona costera y no han podido ver la tintorera. Al ser muy pronto, no había muchos bañistas en la playa, por lo que no ha habido alarma.

Como medida preventiva, la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil tiene previsto navegar por Cala Major y los alrededores sobre las dos del mediodía para inspeccionar esa franja costera por si divisan el animal.