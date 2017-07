El fiscal pide a la Audiencia que el asesino de es Fortí continúe en prisión

El fiscal y la acusación particular pidieron ayer ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma que el asesino de es Fortí continúe en prisión. Miguel Antonio R. P., el joven de 24 años condenado a 36 años y nueve meses de cárcel por matar y robar a su vecina, Esperanza Ferrutxe Frau, de 45 años, y pegar fuego a su casa en Palma la madrugada del 23 de diciembre de 2015, fue excarcelado ayer por la mañana para estar presente en la vista de prórroga de prisión.

La Policía Nacional lo condujo hasta el palacio de justicia y luego el muchacho fue trasladado de nuevo al centro penitenciario de Palma.

Las acusaciones solicitaron que el joven siga preso por la gravedad de los hechos que cometió. La defensa se opuso y pidió que quedara libre con medidas cautelares como la personación diaria al considerar que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. La sentencia que dictó la Audiencia de Palma, que le condenó por asesinato, robo con violencia e incendio, no es firme. El Tribunal Supremo todavía no ha resuelto el recurso de casación.