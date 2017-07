Vecinos de s´Arenal critican la degradación del barrio y la escasa presencia policial

"La situación de s'Arenal se está deteriorando año a año. Lo del vídeo es solo una muestra. Hace poco hubo una pelea entre dos grupos de hooligans, también hay peleas entre turistas y vendedores ambulantes, y enfrentamientos entre bandas de moteros. Cada año va a peor, pero parece que solo trasciende cuando alguien graba una de estas reyertas en vídeo". Biel Barcelo, presidente de la Agrupació Ciutat de s'Arenal, expresaba ayer una opinión compartida por vecinos y empresarios de la zona, un día después de que una docena de turistas alemanes se enzarzase en una brutal pelea en primera línea. Las imágenes de la reyerta, difundidas en exclusiva por DIARIO de MALLORCA, habían superado ayer las 700.000 visualizaciones.

Residentes y empresarios de s'Arenal consultados ayer coincidían en dos puntos: los turistas que llegan a esta zona son cada año más jóvenes y conflictivos, y la presencia policial es escasa e insuficiente para garantizar la seguridad. El segundo aserto es puesto en duda por los responsables de la Policía Nacional y Policía Local de Palma, que insisten en que la seguridad de la zona turística es prioritaria y señalan que las reyertas como la del lunes son "casos aislados".

"La situación se ha ido deteriorando con el cambio de modelo turístico que se ha experimentado en diez o doce años, pero ha empeorado exponencialmente en los últimos dos años", comenta Juan Miguel Ferrer, representante de la Asociación de Restauración de la Playa de Palma. Este empresario destaca el cambio experimentado en la última década, con la apertura de los grandes locales como Megapark o Bierkonig. "Los turistas ya no vienen aquí por un hotel o la playa, vienen a emborracharse a muerte. Antes a partir de septiembre venía gente más mayor y familias, pero ya no. El turismo normal se ha perdido y solo queda el monocultivo de vandalismo y borrachera".

Ferrer se queja también de la falta de contundencia policial para hacer frente a este fenómeno. "Hay policías, pero no actúan contra el vandalismo. Solo el GAP, de la Policía Local. Ayer (por el lunes) hubo dos peleas, y la Policía no llegó a actuar en ninguna. Los refuerzos llegan tarde. Este año la temporada empezó en abril, pero los refuerzos policiales no llegaron hasta un mes y medio después".

"Décadas de abandono"



Biel Barceló apunta a una responsabilidad directa de las administraciones públicas. "Lo fácil es culpar a los turistas, pero hacen estos desastres porque saben que al final no les pasa nada. Esto es consecuencia de dos décadas de dejadez por parte de las administraciones. Parecía que los partidos se habían puesto de acuerdo para reflotar esta zona y cambiar el modelo turístico, pero el Consorcio de la Playa de Palma se disolvió después de doce años de hablar y sin llegar a hacer nada".

Barceló también se queja de la falta de Policía. "Puedes caminar durante una o dos horas por primera línea sin llegar a cruzarte con una patrulla. Y eso en una zona donde se concentran en verano más de 100.000 personas".

Ana Rodríguez, presidenta de la Plataforma Antidelincuencia de la Playa de Palma, coincide en señalar que "situación es caótica, y se ha agravado los últimos años".

Jonathan Serrano, propietario de un supermercado en la zona, explica que hace años que es habitual la llegada de turistas de borrachera a la zona, "pero este año son más recurrentes las peleas y los comas etílicos. Se dan a diario".

Serrano coincide al apreciar que el perfil del turista en la zona ha cambiado. "Aquí la gente siempre ha venido a beber y a pasarlo bien, pero en los últimos años los turisas son más jóvenes, más descontrolados y violentos. Antes eran más educados, no se les ocurría orinar en medio de la calle. Y ya se ven muy pocas familias".