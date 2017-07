El parricida de Moraña reconoce que mató a sus hijas con una radial

David Oubel, el padre de Moraña que mató a sus dos hijas con una sierra radial, ha reconocido todos los hechos que se le atribuyen en el macabro crimen que conmocionó Galicia en verano de 2005. Lo ha admitido hoy ante el juez en la primera de las tres jornadas previstas de juicio en la Audiencia de Pontevedra. Es la primera vez que habla en todo el procedimiento. La petición de condena de la Fiscalía y la acusación particular es la máxima que recoge el código para estos casos: prisión permanente revisable.

"Reconozco todos los hechos de los que me acusa el fiscal, todos los que ha mencionado", expuso en sus primeras declaraciones. "He hecho algo cuando estaba en una situación límite y de lo que me arrepiento y que ya no tengo manera de solucionar", añadió. Es la primera vez que habla en todo el procedimiento y lo hace para reconocer finalmente los hechos, convirtiéndose así en asesino confeso tras una intervención muy breve.

El fiscal que ejerce la acusación pública contra el presunto parricida de Moraña, David Oubel, consideró justo antes de que comenzase el juicio que hay pruebas "suficientes" para solicitar la prisión permanente revisable y para condenar a este hombre acusado de matar a sus dos hijas hace dos años en esta localidad pontevedresa. Alejandro Pazos, a su llegada esta mañana a la Audiencia de Pontevedra, añadió que de todas formas "lo que importa es ahora es el veredicto del jurado" que no se pronunciará sobre la pena si no solo sobre la culpabilidad por lo tanto dijo que "vamos a esperar y a centrarnos en los hechos y en la práctica de la prueba".

La Fiscalía también considera que "obviamente" existió un plan premeditado por parte del acusado algo que en el transcurso del juicio cree que se va a ver "con más claridad,incluso más que en el escrito de acusación". El acusado ya está en la Audiencia a donde llegó sin incidentes de ningún tipo y en estos momentos el tribunal procede a la selección del jurado popular antes de dar comienzo a la vista oral.

El parricida llegó, entre fuertes medidas de seguridad, poco después de las diez de la mañana, custodiado por varios agentes de la Policía Nacional. Oubel, que se encuentra ingresado en la cárcel de máxima seguridad de Mansilla de las Mulas (León), fue trasladado hace unas horas a la prisión de A Lama, a la espera del juicio.

La vista oral, que se celebrará durante los tres próximos días, comenzará una vez se hayan seleccionado los integrantes del jurado popular que juzgará este caso. En esta primera jornada declarará el acusado, David Oubel, y trece testigos, entre ellos seis agentes de la Guardia Civil.