La Guardia Civil detiene a un hombre por el robo de cinco motos de agua en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a un hombre, como presunto autor del robo de cinco motos acuáticas a las que realizó cambios en el encendido, según indicó ayer el instituto armado. Los investigadores han logrado recuperar las cinco embarcaciones de gran valor.

La investigación arrancó al tener conocimiento la Guardia Civil de las actividades del ahora detenido, a quien se le intervino material utilizado para clonar y modificar tanto llaves de vehículos como centralitas.

También se intervinieron varias placas de matrícula de turismos que están siendo analizadas por los investigadores.

Los vehículos recuperados, de alto valor en el mercado, portaban documentación y números de bastidores legales, por lo que en un primer momento pasaban desapercibidos ante un tercero.

Tras analizar mediante un ordenador específico cada centralita de las motos, resultó que en la mayoría no solo no cuadraban en matrículas sino que no se correspondían en año y modelo con las mismas.

Los agentes del Instituto Armado prosiguen con las pesquisas tras resolver el caso de las motos de agua sustraídas.