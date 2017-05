La juez envía a prisión al detenido por el crimen de Sencelles

La magistrada de guardia de Inca ha ordenado hoy al mediodía prisión provisional sin fianza para el detenido por el crimen de Sencelles, Antonio B.F., de 40 años, por presuntamente matar a cuchilladas y golpes a su exsuegro, Juan Antonio Florit, de 57 años, cuando este se negó a entregarle dinero en su casa de campo en el Camí de Son Creixell.

La magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Inca ha accedido a la petición de la fiscal, que ha solicitado que el sospechoso fuera encarcelado por un delito de homicidio. El arrestado cuenta con un antecedente policial por una agresión sexual a una prostituta de la Porta de Sant Antoni a principios de marzo. Además, tiene problemas con las drogas, lo que le ha ocasionado que haya cambiado de trabajo varias veces. De hecho, el hombre dice que no recuerda con detalle lo sucedido, por lo que podría haber actuado bajo el efecto de sustancias estupefacientes.

En su declaración ante la juez, ha alegado que había consumido cocaína en los últimos tres días y que no recordaba lo ocurrido. Según su versión, tiene flashes sobre los hechos.

La Guardia Civil no ha encontrado el arma del crimen, un cuchillo de grandes dimensiones, pese a que ayer se incautó de otro cuchillo en una finca de la familia del acusado, en Santa Margalida. Los agentes han registrado varios domicilios y fincas en Palma, Sencelles y Santa Margalida en los últimos tres días.

Los investigadores de la Policía Judicial han reunido un conjunto de pruebas e indicios que incriminan al acusado. El hombre presenta lesiones en un brazo y en una muñeca que serían fruto de la violenta lucha y forcejeo que mantuvo con la víctima en su vivienda a las afueras de Sencelles. Además, un pinchazo telefónico de una conversación también le implica, así como varias pruebas y huellas que le sitúan en el lugar del crimen. Otro dato relevante es que el fallecido y su exyerno no mantenían una buena relación. Tras ser detenido el pasado jueves, confesó de forma espontánea haber matado a su exsuegro, si bien en su declaración oficial ante la Guardia Civil guardó silencio.

Antonio B.F., de 40 años, ha llegado hoy a las nueve y media de la mañana a los juzgados de Inca custodiado por la Guardia Civil. El sospechoso, vestido con unas bermudas, se ha tapado el rostro con una camiseta blanca en el momento de salir del coche patrulla y ser trasladado a las dependencias judiciales. Iba esposado y con una de sus muñecas vendadas debido a las lesiones que presenta especialmente en uno de sus brazos. Estas heridas son una prueba más con la que cuentan los investigadores para incriminarle en el brutal asesinato de su exsuegro, Juan Antonio Florit, de 57 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado martes por la noche acuchillado y golpeado sobre un gran charco de sangre en su casa de campo en el Camí de Son Creixell, en Sencelles.

Un médico forense lo ha explorado para valorar su estado, si está en condiciones de declarar y dejar constancia de las lesiones que presenta. La Guardia Civil está convencida de que se las produjo durante el violento forcejeo con la víctima, ya que esta opuso una fuerte resistencia y trató de defenderse de las puñaladas interponiendo sus manos y sus brazos. El crimen tuvo lugar entre la tarde y la noche del pasado lunes, si bien el cuerpo no fue descubierto hasta el día siguiente, según las pesquisas.

Otra prueba que se le ha practicado es la de toxicología para aclarar si el arrestado se hallaba bajo el efecto de sustancias estupefacientes y confirmar también si es un consumidor de cocaína. Antonio B.F alega que no recuerda nada, que tiene muchas lagunas sobre lo ocurrido. El viernes por la mañana se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. Pese a guardar silencio en la toma de declaración oficial, el día anterior, tras su detención, reconoció de forma espontánea que había atacado a su exsuegro con un cuchillo porque este no había querido darle dinero. Hoy a la una y media del mediodía, el hombre ha salido del juzgado de Inca, otra vez con la cara tapada, y la Guardia Civil lo ha trasladado a la cárcel de Palma.