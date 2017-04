Seis meses de cárcel y orden de alejamiento por amenazar a una pediatra en Palma

Un juzgado de lo penal de Palma condenó ayer a una mujer a seis meses de prisión por amenazar a una pediatra por no recetarle un antibiótico a su hija. La acusada, que admitió los hechos y se conformó con la pena, no podrá acercarse a la médico ni su lugar de trabajo durante el mismo periodo, por lo que deberá cambiar de centro de salud. La condena es fruto de un acuerdo entre la defensa de la procesada, la fiscal y el abogado de la acusación particular, Luis Moyà Antón.



Los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 2016 en el centro de salud Casa del Mar. La acusada, una búlgara de 35 años, acudió a la pediatra con su hija y pidió a la doctora que le recetara un antibiótico. La facultativa examinó a la niña y descartó prescribirle este fármaco por no considerarlo adecuado para su dolencia.



La mujer empezó entonces a increpar a la pediatra. "¿Recétame un antibiótico, que para eso estás aquí. ¿Qué pasa, que no me lo recetas porque no soy española", le dijo. La médico le pidió que se calmara y, al no conseguirlo, le exigió que saliera de la consulta. La mujer, ante otros pacientes que esperaban, la amenazó: "Como le pase algo a mi hija voy a matar a esta mierda, que lo oiga todo el mundo, que es una mierda".