Condenado a dos años por intentar matar a un hombre tras una pelea en una discoteca

La cuchillada que asestó el agresor a la víctima podría suponer "un riesgo para la vida del paciente si no se presta asistencia de forma inmediata". De esta manera calificaba la fiscal la agresión con arma blanca que sufrió un hombre en Palma en julio de 2015 tras una pelea en una discoteca del Paseo Marítimo. Tras alcanzar un acuerdo de conformidad el ministerio público con la defensa, solicitó ayer en la Audiencia Provincial dos años de prisión para el procesado por un delito de tentativa de homicidio.



El principal acusado admitió ayer su participación directa en los hechos por los que estaba siendo procesado. Otro tanto hicieron su esposa y el hombre que se había peleado con él para defender a su amigo, para cumplir el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes.



Los hechos que se juzgaron ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma tuvieron lugar poco antes de las cuatro de la madrugada del 18 de julio de 2015 en las inmediaciones de una discoteca de la avenida de Gabriel Roca de Palma. El encausado le propinó dos puñetazos a un joven. Un amigo de la víctima se interpuso y ambos se enzarzaron en una pelea.



El primer agresor sufrió policontusiones, erosiones varias y un mordisco. Mientras, el amigo de la víctima que se había interpuesto en auxilio de su amigo presentaba excoriaciones en el pecho, en el codo izquierdo y en la cara lateral de la rodilla izquierda.



Sobre las seis de la mañana de ese mismo día, el primer agresor condujo su vehículo, acompañado por su mujer, hacia un salón recreativo de la calle Caro de Palma. Allí se encontraba la víctima y el hombre que se había enzarzado en la pelea con él.





Positivo en la alcoholemia



"¡Has sido tú, has sido tú", espetó el atacante antes de clavar su navaja a la víctima en el abdomen. Su esposa, que también esgrimía un arma blanca, les dijo: "¡Corred, maricones, corred!".



A continuación se subieron a un coche, pero fue interceptado en un control de alcoholemia en el Paseo de Mallorca. El conductor dio 0,97 y 0,87 en el test de alcohol. En el interior de vehículo se hallaron dos navajas, una con una hoja de diez centímetros y la otra con una hoja de veinte centímetros con restos de sangre. También encontraron una katana con su funda y un bastón de caña.



La víctima de la puñalada en el abdomen fue atendida de urgencia. La región en la que se encontraba la herida suponía un riesgo de daños en órganos internos y podían haberle causado la muerte. No obstante, no fue afectada la zona vital.



De acuerdo, con el pacto alcanzado ayer entre la fiscalía y la defensa del principal acusado fue considerado autor de dos delitos leves de lesiones, un homicidio en grado de tentativa y un delito contra la seguridaden el tráfico.



Por los primeros delitos leves de lesiones fue condenado a un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros. Por el segundo, fue condenado a un mes y quince días con la misma cantidad al día. Mientras que por la tentativa de homcidio el fiscal pidió dos años de prisión y, finalmente, por el delito contra la seguridad en el tráfico se pidió la retirada del carné de conducir durante un año y un día. Mientras, su esposa fue condenada a un mes y quince días por las amenazas.



Por su parte, el joven que se enzarzó con el principal acusado en la pelea fue condenado a un mes y quince días de multa, a razón de una cuota diaria de seis meses de seis euros, por un delito leve de lesioseo marítimo de Palma, en la que estuvieron implicados tres hombres.



El principal acusado aceptó indemnizar a la víctima con la cantidad de 2.099 euros por las heridas y las secuelas.