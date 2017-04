Piden dos años de cárcel por maltrato habitual a sus dos hijos menores en Alcúdia

La fiscalía pide dos años de prisión para un hombre acusado de maltratar habitualmente a sus dos hijos menores de edad en Alcúdia. "Me pegaba con la mano, con utensilios de cocina, con trapos... Me obligaba a comer la comida que escupía porque no me gustaba", explicó ayer durante el juicio una de las víctimas, que tenía entre siete y diez años cuando ocurrieron los hechos. El procesado negó tajantemente haber sometido a malos tratos a los niños.



La expareja del sospechoso, que afirmó que estas agresiones se sucedieron durante casi una década pese a lo que lo denunció, explico que el hombre pegaba a los niños "sin motivo". "Utilizaba un trapo como si fuera un látigo y les golpeaba con cucharas de madera. Les pegaba bofetones por no comer y a mí me hacía salir de la cocina. Era bastante habitual", sostuvo la mujer.



Esta testigo relató también que el acusado les prohibía encender la calefacción y apagaba la caldera cuando se marchaba de casa, de modo que ella y sus hijos tenían que acudir al domicilio de una vecina para poder ducharse con agua caliente y no pasar frío.



El fiscal, al concluir la vista, consideró que habían quedado acreditados los malos tratos a los que el hombre sometió a los dos menores y reclamó una condena de dos años de prisión para él. El abogado defensor manifestó por su parte que no existe una sola prueba de lo sucedido, apuntó a que el testimonio de la niña está influenciado por su madre y reclamó la absolución.