Brutal agresión a un presentador de televisión alemán por jóvenes que orinaban en s'Arenal

"No hay que mirar para otro lado. El coraje civil es muy importante". Con estas palabras a este periódico, el presentador del programa 'Das' la televisión alemana NRD, Hinnerk Baumgarten, se reafirmó ayer en su intervención el pasado lunes antes de recibir una brutal agresión el pasado lunes en la Playa de Palma por recriminarle a dos jóvenes compatriotas que orinaran en el Balneario 6. La víctima, de 49 años, fue trasladada al hospital Son Llàtzer con un traumatismo craneoencefálico, rotura de un diente y abrasiones en los brazos.



Los hechos ocurrieron sobre las ocho y cinco de la tarde del lunes en el Balneario 6 de la Playa de Palma. Dos jóvenes alemanes, uno de 24 y otro de 17 años, tuvieron la ocurrencia de orinar en el Paseo Marítimo. Un matrimonio español, que acertó a pasar por el lugar, les increpó en primera instancia por su actitud incívica. Entonces, el presentador del programa 'Das' de la NRD alemana, que estaba junto a su hija de 15 años, ejerció de intérprete y les recriminó a los gamberros que orinaran en la vía pública.



Lejos de amilanarse, los dos jóvenes se encararon con el periodista alemán. Antes de que pudiera reaccionar le propinaron un fuerte empujón y le pusieron la zancadilla hasta hacerle caer al suelo. A continuación, le propinaron una serie de patadas en la cabeza que le hicieron perder la consciencia. Una doctora que se encontraba en las proximidades atendió al herido hasta la llegada de las asistencias sanitarias.



Numerosos testigos presenciaron la violenta escena ocurrida en el Balneario 6 de la Playa de Palma. La preocupación fue doble. Además de atender al herido, se encargaron de avisar al 092 y de que no huyeran los autores de la agresión al presentador de la televisión alemana.



Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local de Palma que tomaron la filiación a los presuntos autores de la agresión por un delito de lesiones leves. Ambos turistas abandonaron la isla el pasado lunes. Hinnerk Baumgarten fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Son Llàtzer de Palma.



"Después de haber estado con mi hija y con unos amigos en la playa de es Trenc, quería mostrarles el Balneario", indicó ayer Hinnerk Baumgarten en una conversación telefónica con este periódico.



Cuando el presentador del programa 'Das' de la NRD se encontraba con su hija y sus amigos paseando por la calle del Jamón, reparó en la actitud incívica de dos individuos. Los dos jóvenes germanos miccionaban en la vía pública sin ningún miramiento, ante los ojos de los numerosos transeúntes que paseaban por la zona en esos momentos.



"Vimos cómo un individuo orinaba en la playa, junto al paseo marítimo y otro se ponía junto a él. Un hombre discutía con ellos y les pidió que dejaran de hacerlo", recordó. Se trataba de un hombre español, con dificultades para expresarse en alemán.





Patadas en la cabeza



En ese preciso instante, Hinnerk Baumgarten le tomó el relevo y les recriminó a los dos jóvenes su actitud vandálica en su propio idioma. Los individuos le dieron un fuerte empujón y le pusieron la zancadilla. Al ir en chanclas, no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo. "Me dieron patadas en la cabeza hasta que me desmayé", indicó.



Baumgarten también expresó su agradecimiento a las personas que le ayudaron en esos momentos. "Mucha gente se portó muy bien conmigo. Alemanes, españoles y un vendedor africano de la Playa de Palma", indicó.



La agresión al presentador del programa Das de la NRD ha tenido una amplia repercusión en los medios alemanes. El diario Bild, el más leído en Alemania, abrió ayer su edición en papel remarcando que Hinnerk Baumgarten había sido "golpeado hasta sangrar en Mallorca".



Hoy está previsto que el periodista alemán tome un avión de regreso a Hamburgo. En primera instancia, Baumgarten tiene previsto visitar al dentista para que le arregle la rotura de uno de sus incisivos y poner el caso en manos de su abogado para que adopte las acciones legales oportunas contra los jóvenes que le agredieron en el Balneario 6. Pese a las heridas que sufrió y la traumática experiencia vivida, el lunes tiene previsto volver a ponerse en el aire en su programa de televisión.