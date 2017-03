Un pedófilo condenado en Palma salió en ´The X Factor´ británico cuando estaba huido

Se presentó a uno de los ´talent shows´ británicos más populares de la televisión para demostrar sus dotes como cantante con With or without you, el conocido tema de U2. Cuando apareció en el programa ´The X Factor´ en 2009, ya pesaba sobre él una denuncia por graves abusos a su hija, menor de edad, entre los años 1999 y 2004 en Menorca. La Policía le había puesto en busca y captura, pero él, ajeno a las acusaciones, llevaba una vida normal en Reino Unido e incluso salió en la pequeña pantalla en horario de máxima audiencia. Finalmente, acabó detenido y en enero de 2016 ingresó en la cárcel en Menorca. La Audiencia de Palma lo juzgó el pasado verano y le condenó a 23 años y medio de prisión. Manuel P.S., originario de Menorca, fue procesado por pedofilia. Fue acusado de atar en la cama, morder y abusar de su hija desde los seis a los diez años, entre 1999 y 2004, en la isla.

Según ha publicado el diario británico The Mirror, poco después de estos hechos el sospechoso se hallaba viviendo en Reino Unido.

Tres años más tarde, en 2007 la madre de la menor perjudicada denunció los abusos y comunicó que el progenitor estaba en Inglaterra a la Policía, que emitió una orden internacional de arresto.

En 2009 el hombre, de 46 años, participó en la versión británica de ´The X Factor´ y también en otros programas, como un spin-off llamado ´Xtra Factor´. Vivía en Liverpool y trabajaba en un hospital de la localidad inglesa de Prescot, cerca de Manchester.

El prófugo español llevaba una vida normal en la última década en Reino Unido, ajeno a su situación y a que las autoridades españolas le estaban buscando, e incluso se presentó a programas televisivos de éxito en horario de máxima audiencia.

Pese a que había sido puesto en busca y captura desde España, apareció en un ´talent show´ británico. Fue detenido al renovar su pasaporte. Una vez en Balears, fue juzgado y condenado.