Arrestada la dueña de un piso por poner un candado a una okupa para que no entrara

Mientras una okupa había salido de la vivienda de Son Gotleu donde residía, la propietaria había aprovechado la ocasión para colocarle un candado para que no pudiera volver a entrar. Agentes de la Policía Local detuvieron a la dueña por un presunto delito de allanamiento de morada. Un amigo de la residente también fue arrestado por amenazar con un cuchillo al entorno de la dueña



Los hechos tuvieron lugar el sábado en un domicilio de la calle Picos de Urbión del barrio palmesano de Son Gotleu. Al parecer, unos tres días antes una mujer había okupado dicha vivienda y se había instalado allí.



Sobre las tres y media de la tarde, la okupa se llevó una desagradable sorpresa al regresar a la vivienda. Alguien había colocado un candado y no podía entrar.



A continuación, la mujer avisó a un amigo suyo, que se personó en el lugar esgrimiendo un cuchillo y amenazó con él a los presentes. "¡Me he criado en Son Banya y te voy a matar!", espetó a los presentes.



Una patrulla de la Policía Local de Palma se personó instantes después en el lugar. En primer lugar, los agentes indicaron a la mujer que decía ser la dueña del piso que no podía poner un candado a la vivienda y fue arrestada por un presunto delito de allanamiento de morada.



Mientras, el sujeto que esgrimió el cuchillo hacia los allí presentes fue arrestado por los agentes como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca.