El yate de lujo destruido en la costa de Sóller cayó de un carguero en Girona hace un mes

El yate de lujo que ha aparecido destruido en la costa de Sóller procede de un barco mercante que perdió parte de su carga en Girona el pasado 15 de enero. En mitad de un fuerte temporal marítimo, dos de las embarcaciones que transportaba el buque, de 30 y 40 metros de eslora respectivamente, cayeron al mar y quedaron a la deriva con grandes daños. Los restos se dispersaron por las corrientes marítimas y en las últimas semanas se ha localizado lo que queda de ellos en varios puntos de Mallorca, como Cala Tuent, Sant Elm o Portocolom, Menorca y la costa catalana.

Los restos de los barcos están tan deteriorados que la empresa propietaria no ha podido identificarlos con certeza. Sin embargo, las autoridades marítimas no barajan otra hipótesis sobre su procedencia, ya que sus características coinciden y no se han registrado otros naufragios similares.

El buque mercante BBC Utah, de bandera liberiana y 138 metros de eslora, zarpó a mediados de enero de un puerto de la Costa Azul francesa. Transportaba varios yates de lujo y su destino era Estados Unidos. El día 15 navegaba frente al cabo de Creus, en la costa de Girona, azotada por un intenso temporal, cuando dos de los barcos se desprendieron de sus anclajes y se precipitaron al mar. Las embarcaciones, de 30 y 40 metros de eslora, cayeron al agua desde una gran altura y ya entonces sufrieron importantes daños. Las dos quedaron a la deriva y desde el BBC Utah se avisó de lo ocurrido a las autoridades.



Mallorca, Menorca y Tarragona

Los restos de los yates quedaron a merced del oleaje y las corrientes. Salvamento Marítimo consiguió localizar algunas partes, pero la mayoría se dispersaron y no pudieron recuperarse. Durante las últimas semanas, lo que queda de ambas embarcaciones ha aparecido en diversos puntos de la costa catalana y balear.

Uno de los hallazgos más importantes se ha producido esta misma semana entre sa Costera y Cala Tuent, en la costa de Sóller. La fuerza del oleaje llevó los restos a tierra, donde se acumulan cientos de pedazos de uno de los yates. También se han localizado restos de los barcos en las costas de Sant Elm, Portocolom, Menorca y Cambrils (Tarragona).

Los dos yates siniestrados habían sido construidos en un astillero francés y estaban destinados al mercado estadounidense. El valor de cada uno de ellos ronda el millón de euros. La compañía que transportaba los barcos, BBC Chartering, ha sido informada del hallazgo de los restos para tratar de identificarlos y certificar que se trata de los yates desaparecidos, ya que hay un juego cuantiosas indemnizaciones por la pérdida. Sin embargo, los trozos son tan pequeños que no se ha podido confirmar, ya que ni siquiera puede distinguirse el nombre los yates. Salvamento Marítimo se ha encargado de comprobar que los restos no suponen ningún riesgo de contaminación ni entrañan peligros para la navegación.