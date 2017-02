La joven forzada a prostituirse: "El amor me sacó del sufrimiento"

El "amor y el perdón" pueden resurgir de la peor pesadilla. Es lo que le ocurrió a la joven nigeriana de 23 años, que era forzada a prostituirse en clubes de alterne de Mallorca y que fue obligada a abortar, hasta que pudo ser liberada gracias a la llamada de auxilio de un cliente de la chica y la actuación de la Policía Nacional.

La mujer, que fue captada en su país por medio de una falsa oferta de trabajo, expresó en una emotiva carta, su agradecimiento a quienes lograron rescatarla.

"En medio de la desesperación y la crueldad he encontrado el amor y el perdón. El amor me sacó del sufrimiento y me enseñó el bello significado del sacrificio y de una vida decente. He tratado de volver a ser mujer, de vestirme de nuevo y de alejar mis miedos con la sonrisa", ha relatado en una conmovedora misiva escrita en inglés, que dedicó a los agentes y que se encuentra entre los documentos policiales.

En la operación han sido detenidos una mujer y su pareja por trata de personas para su explotación sexual, según informó la Policía Nacional.

Durante su cautiverio, la joven fue obligada a abortar por los detenidos cuando se quedó embarazada debido a que no se le permitía emplear preservativos durante los servicios sexuales.

La Policía Nacional ha indicado que a la chica se le ofreció un trabajo de camarera en Europa, y tras aceptar fue llevada en camión por varios países africanos hasta la costa de Libia. Allí permaneció un mes aproximadamente hasta que recibió nuevas instrucciones para subir a un barco que la trasladó hasta la costa del sur de Italia.