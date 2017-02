La UCO interviene tres vehículos en pesquisas por la desaparición de Manuela Chavero

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han intervenido tres vehículos en la localidad pacense de Monesterio con el objeto de "descartar o determinar una serie de pruebas" relacionadas con la desaparición desde hace siete meses de Manuela Chavero, vecina de este municipio.

Esta intervención se ha producido durante una operación que desde primeras horas de hoy llevan a cabo efectivos de la UCO en Monesterio, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Badajoz donde residía la mujer, de 42 años, madre de dos hijos y en trámites de separación, que desapareció de su domicilio sin dejar rastro.

La citada intervención de los tres vehículos podría determinar alguna presunta imputación o, por el contrario, "desestimar una serie de pruebas" que pueden guardar relación "con algunas personas de Monesterio", según ha afirmado hoy en Cáceres la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera.

"Descarto que, en estos momentos, hay algún detenido", ha dicho Herrera, quien ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, pues Monesterio es "un pueblo pequeño sobre el que hay una presión mediática importante".

En su opinión, "no se puede estar desde determinados ámbitos dirigiendo las investigaciones referentes a diferentes personas, que al fin y al cabo no sabemos si son o no", en alusión a posibles sospechosos.

"Son personas que tienen familia y, al ser un pueblo pequeño, se les está haciendo mucho daño", ha agregado Herrera antes de visitar la Comisaría Provincial de Cáceres, en compañía del director general de la Policía, Germán López Iglesias.

En esta misma línea se ha manifestado Emilia Chavero, la hermana de la mujer desaparecida, que ha dicho que "no se puede culpar a nadie hasta que alguien sea llevado preso".

Según ha expuesto, "hay un testigo cercano a la vivienda de mi hermana que vio a un sospechoso, con una camiseta naranja, en los alrededores" en un periodo de tiempo que coincide cuando Manuela Chavero "dejó de hablar por wasap".

"La familia de esta persona estará sufriendo pero no tanto como nosotros", pues ellos "tienen a su hijo vivo y nosotros no sabemos cómo estará mi hermana", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, ha pedido "prudencia" y "cautela" en "todo este caso", pues "se puede hacer mucho daño", en alusión a que se señale a uno o varios sospechosos y luego no exista relación alguna.

"No hay detenidos", ha reiterado el alcalde, quien ha agregado que "la intervención de los tres coches" ha causado "incertidumbre" en el municipio.