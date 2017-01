Acepta dos años y medio de cárcel por robar el bolso a una mujer de un tirón en Palma

Un acusado ha aceptado hoy una condena de dos años y medio de prisión por un violento robo en el que se apoderó del bolso de una mujer tras darle un fuerte tirón en Palma a primeros de marzo de 2015. La víctima resultó herida, ya que salió despedida contra el suelo tras agarrarse al coche con el que se dio a la fuga el ladrón.

El sospechoso, de 51 años, no actuó solo. Le acompañaba una mujer, de 47 años, que le esperaba en el interior de su vehículo con la puerta abierta para favorecer la huida. La encausada hoy también se ha conformado en un juzgado penal de Palma con una condena de un año y once meses de cárcel como cómplice del asalto. Además, la magistrada le ha apreciado la circunstancia agravante de reincidencia, ya que la mujer cuenta con antecedentes penales por hechos similares. A mediados de 2014, fue sentenciada en Palma a un año y once meses de prisión por un delito de robo con intimidación.

Hoy por la mañana, ambos acusados se han declarado culpables de un delito de robo con violencia y otro de lesiones. El 'tironero' ha sido condenado a dos años y medio de cárcel, mientras que su compinche, a un año y once meses. La pareja además tendrá que indemnizar a la perjudicada con 6.000 euros por las heridas y secuelas causadas.

Los hechos se remontan al pasado 3 de marzo de 2015, sobre las nueve de la mañana, cuando el hombre se aproximó a una mujer en la calle Vicente Ferrer. Mientras tanto, la cómplice le esperaba en los alrededores dentro del coche con la puerta abierta para favorecer su huida. El ladrón agarró el bolso de la víctima y empezó a darle fuertes tirones hasta lograr arrebatárselo. Una vez se hizo con el botín, salió corriendo hacia su vehículo. La perjudicada le persiguió y consiguió agarrarse a la parte trasera derecha del automóvil. El asaltante entonces aceleró e hizo caer al suelo a la mujer, quien sufrió heridas y tardó 60 días en curar de las lesiones.