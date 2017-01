El abogado de los padres de Nadia pide que se archive la causa por las fotos sexuales

El abogado de los padres de la niña mallorquina Nadia Nerea ha solicitado el archivo de la causa abierta a Fernando Blanco y Marga Garau por las fotografías supuestamente sexuales que se les intervinieron. Según informó ayer La Vanguardia, el letrado Alberto Martín sostiene que el procedimiento debería haber recaído en un juzgado de instrucción de Inca, dado que las imágenes se tomaron en Biniali (Sencelles), y no en el de La Seu d'Urgell (Lleida).

"Hemos presentado dos escritos: uno de recurso de apelación porque creemos que debe haber una nulidad en las actuaciones que se llevaron a cabo por parte del juez, cuando ya se sabía que no era competente, porque o bien era el juez de Inca, en Mallorca, donde se hicieron las fotos, o bien desde el principio se tenían que haber pasado a la oficina de reparto el día que se tuvo conocimiento y no realizarse ninguna diligencia ni declaraciones porque no había ninguna conexión con el caso anterior", señaló Martín en declaraciones al diario catalán.

El segundo recurso presentado por el abogado de Blanco y Garau reclama también el archivo de la causa al entender que no hay ninguna prueba objetiva para acusar a los padres de Nadia de exhibicionismo, pornografía infantil, provocación y explotación sexual.

Según el magistrado de La Seu d'Urgell que investiga el caso, 41 de las 50 imágenes incautadas muestras escenas de sexo explícito de los dos acusados en presencia de la menor. Las otras nueve son fotografías de la niña desnuda, que el juez considera de carácter pornográfico.

Blanco y Garau alegan que Nadia estaba dormida cuando mantuvieron relaciones ante ella y que las imágenes en las que aparece sin ropa eran para un seguimiento de su enfermedad.