"Esto es un homicidio, matar por accidente sale gratis"

­"Esto se tendría que tratar como un homicidio. Este señor incumplió dos normas, no cumplió con la velocidad ni con un stop. La vida de mi hijo estaba en sus manos. Mark tenía 16 años, tenía una beca concedida en Inglaterra para estudiar música. Tenía talento con el piano. Tenía un montón de planes". Catalina Garau, la madre de Mark Jason Smith Garau, el adolescente que falleció al ser arrollado cuando iba en ciclomotor a las afueras de Consell en agosto de 2013, se mostró ayer muy indignada con la condena al autor de los hechos. "Ni siquiera va a pisar la prisión y solo tres meses sin carné", se lamentaba la progenitora a las puertas del juzgado.

"Yo he tenido que dejar mi casa. No puedo vivir sin Mark. Esto es un homicidio. Matar por accidente de tráfico es gratuito. Mark perdió 70 años de su vida que jamás va a recuperar", agregó la mujer, que ha encabezado una campaña en Facebook para que endurezcan las penas. "Estoy montando una asociación ´Vidas robadas´. Voy a ir al ministerio del Interior para hacer una propuesta de ley. Una cosa es un accidente, pero otra es conducir de forma temeraria. Matar a alguien así sale gratis, no pasa nada y eso no puede ser. La ley tiene que cambiar. Tenemos derecho a la vida, no se puede ir robando vidas. Cada día hay muertos en la carretera. Vamos a unirnos las familias afectadas. Esto son homicidios", insistió la madre.

"Las víctimas son castigadas y los culpables, no. Voy a luchar para cambiar la ley. El conductor jamás nos ha pedido perdón en tres años", recalcó Garau con la foto de su hijo en sus manos.