La Policía Nacional ha investigado el caso

El caso por el que La Paca ha declarado esta semana en un juzgado de instrucción de Palma ha sido investigado por la Policía Nacional. Los agentes, nada más tener constancia de la denuncia que ponía de manifiesto que un recluso se había sentido coaccionado para no testificar contra la hija de La Paca, La Guapi, en un asunto de drogas, iniciaron las pesquisas pertinentes. Los investigadores tomaron varias declaraciones a implicados para esclarecer los hechos. Un juzgado de la ciudad también abrió diligencias. La conocida matriarca de Son Banya, en su declaración judicial, negó los cargos. Francisca Cortés Picazo dijo que no conocía de nada al denunciante y que nunca había hablado con él. En cambio, la versión del recluso apuntaba a que La Paca le indicó que no incriminara a su hija ni a su yerno y, a cambio, ella le facilitaría un buen abogado para que se hiciese cargo de su defensa. El preso se encuentra implicado en una causa de narcotráfico que investiga el juzgado de instrucción número 11 de Palma. En este procedimiento judicial no aparece encausada la Guapi ni su pareja. Por ello, de lo actuado, el caso contra La Paca podría acabar archivándose.