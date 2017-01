Denuncian una agresión de cuatro personas al tío de Nadia en Binissalem

El tío materno de Nadia Nerea fue agredido e insultado el pasado fin de semana en Binissalem en presencia de varios testigos, según ha denunciado una familiar ante la Guardia Civil. El hombre fue atacado por cuatro personas, al parecer jóvenes residentes en el pueblo, y atendido en el centro médico del pueblo y el hospital Son Llàtzer por los golpes recibidos. "Sois la mafia, pederastas", le espetaron. No sufrió lesiones graves, según confirmaron fuentes del instituto armado, que ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. "Tengo miedo, me siento desprotegido. Yo no tengo nada que ver con todo lo que ha pasado", explicó ayer a este diario la víctima, que no quiso dar detalles de lo ocurrido ni va a iniciar ninguna acción legal contra los agresores por temor a represalias.

De hecho, fue una hermana suya quien acudió a la Guardia Civil tras tener conocimiento de la agresión. Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la mañana, entre las nueve y las doce del mediodía, en una calle del centro de Binissalem. Cuatro personas abordaron al hermano de Margalida Garau y le propinaron varios golpes mientras le insultaban por las acusaciones de estafa y delitos sexuales que pesan sobre los padres de Nadia. "´Sois la mafia, pederastas", le gritaron "entre otras muchas cosas", según el propio perjudicado.

Según fuentes de la Guardia Civil, el hombre fue atendido primero en el centro médico de Binissalem y derivado después al hospital Son Llàtzer. Allí fue sometido a varias pruebas para descartar que hubiera sufrido lesiones graves.

Dos días después, una hermana suya decidió denunciar lo ocurrido. La mujer acudió el lunes a dependencias de la Guardia Civil y relató la agresión. Lo hizo a espaldas de la víctima y no pudo aportar el parte de lesiones. El caso quedó en manos de los agentes del puesto de Binissalem. Los guardias contactaron ayer con el perjudicado para que ampliase la denuncia, pero el hombre rechazó emprender acciones contra los autores de la agresión por temor a represalias.

"No quiero más problemas. No voy a denunciar ni quiero saber nada del tema. Jamás hemos tenido problemas en el pueblo ni hemos sufrido este tipo de situaciones. Tengo miedo, vivo solo y no tengo a nadie que me defienda. Me siento desprotegido", contó el afectado a este periódico. "Sin tener nada que ver con el tema [la supuesta estafa en la captación de donativos para la enfermedad de Nadia], nos están haciendo un daño muy grande. Me siento saturado e impotente", señaló el hermano de Margalida Garau.

La víctima lamentó las filtraciones de la investigación judicial, "sin tener en cuenta que hay una niña detrás", y afirmó que también se siente engañada por el padre de la menor, Fernando Blanco. "No quiero saber nada de este señor. Yo también di dinero y me siento estafado. Para nosotros también fue una sorpresa", afirmó.