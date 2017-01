Dos muertos en un choque frontal entre un todoterreno y un camión en Artà

Un trágico accidente de tráfico se cobró ayer dos vidas en Mallorca. Dos conductores fallecieron en una colisión frontal entre un 'pick up' y un camión de pequeñas dimensiones en las inmediaciones de Artà. Las dos víctimas murieron en el acto debido a la violencia del impacto. Una de ellas tenía 33 años y la otra 44. Ambos fallecidos eran de nacionalidad española.

El siniestro ocurrió sobre las nueve y media de la mañana en el kilómetro 2 de la Ma-12, que une las localidades de Can Picafort y Artà. En concreto, el accidente de tráfico tuvo lugar a dos kilómetros de este último municipio.

El todoterreno Mitsubishi tipo 'pick up' y el pequeño camión Isuzu, cargado de mármol, colisionaron de frente. Al parecer, en el momento de la colisión nevaba copiosamente. No obstante, la causa del siniestro no se atribuye a motivos meteorológicos. Un dispositivo especial de emergencia se puso en marcha de inmediato para atender a las víctimas.

Varias dotaciones de Bombers de Mallorca, procedentes de los parques de Alcúdia y Manacor, acudieron para excarcelar a los dos conductores, aprisionados en el interior de sus respectivos vehículos. En un principio, el aviso alertaba de que había dos personas inconscientes en el interior del todoterreno. Cuando llegaron ya eran cadáveres.

Aprisionadas

Las labores de excarcelación de los dos cuerpos fueron extremadamente complejas. Las dos víctimas habían quedado aprisionadas en el amasijo en el que quedaron convertidos los dos vehículos. Además, el camionero había quedado sepultado bajo la pesada carga de mármol. El fuerte impacto hizo que todo el cargamento se le viniera encima.

Las asistencias sanitarias del Ib-salut se desplazaron hasta el lugar del accidente a bordo de una UVI móvil. También se movilizó el médico de Artà para atender a los afectados en el siniestro. Los facultativos no pudieron hacer nada por las víctimas, ya que habían fallecido en el acto, y certificaron su defunción.

Asimismo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico acudieron también al lugar del accidente para abrir una investigación y tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro. Debido al mal tiempo reinante, la primera hipótesis que se barajó era que pudiera estar relacionado con la meteorología. A medida que avanzaron las pesquisas, esta posible causa fue perdiendo entidad y cobró más fuerza un despiste o un fallo humano al volante.

Cuando aún no ha transcurrido un mes de 2017, seis personas han muerto en accidentes de tráfico en Balears. Unas horas antes del siniestro de Artà, un hombre de 30 años murió en el municipio ibicenco de Sant Antoni al volcar su vehículo y salir despedido.